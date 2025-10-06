Пазарът на труда и еврото - тази вечер в ефира на Bulgaria ON AIR

Как еврото и изкуственият интелект (AI) ще променят пазара на труда у нас - това е основната тема на специалното издание на "Бъдещето-пазара на труда и еврото", което Bulgaria ON AIR ще излъчи тази вечер от 19:15 часа.

"Когато говорим за пазар на труда, образование, инстинктивно за всеки човек изскача въпросът как ще се променят доходите ни. С това са свързани голяма част от въпросите, които получаваме от нашите зрители", каза водещият на форума Калина Донкова в студиото на "България сутрин".

Изводът е, че политическият дебат по темата не е на достатъчно високо ниво и не отговаря на въпросите на обществото.

Експертите подчертават, че очакваният икономически растеж след влизането на България в Еврозоната няма да се случи още от 1 януари.

"За това какви доходи получаваме е важно в какво състояние е бизнесът. Ако държавата е изрядна в процеса, ще се случат очакваните чуждестранни инвестиции. Необходима е по-добра координация - държава, бизнес, образование, обществото", изтъкна Донкова.

България плаща най-малко от всички останали държави членки на ЕС за час труд - 10 евро при средно 33 евро. В същото време сме една от страните с най-бързо растящи доходи, но стартът е от по-ниски доходи.

В същото време бизнесът продължава да изпитва невероятни затруднения в намирането на работна ръка.

"България е една от страните с най-много работещи пенсионери, в една работа има сблъсък на няколко поколения. Има между 600 000 и 1 млн. българи, които нито работят, нито учат. Важно е каква част от тях са в сивата икономика", каза още Калина Донкова.

Ролята на изкуствения интелект

По време на форума "Бъдещето-пазара на труда и еврото" изкуственият интелект намира своето основно място като тема.

Нямат основание притесненията, че хора ще загубят работата си заради иновациите.

"Ако се научим как AI да е в ежедневна полза на работата ни, дори може да подобри работния ни живот", посочи още водещата на форума.