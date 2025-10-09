Защо топ стоматолог от Великобритания се върна в родната България?

Да дадеш втори шанс на България - това през последните шест години направиха близо 125 хил. българи, показват данните на НСИ.

Сред тях е и героят в поредицата "Завърналите се" на журналиста и водещ Петя Кертикова.

Искал да бъде музикант, д-р Едуард Газдов става най-добрият дентален специалист за Югоизточния район на Обединеното кралство и въпреки това се прибира у дома. "Не съжалявам за решението си да се прибера в България. България е мястото за мен, за съпругата ми, за детенцето ми", сподели д-р Газдов.

Той разказа, че като по-млад се е занимавал и с музика - бил е барабанист в група.

"Много обичах музиката и продължавам да я обичам", изтъква денталният специалист.

Казва, че никога няма да забрави мисиите, по време на които лекува безплатно местното населението на Филипините.

Идва и голямото признание

Преди да напусне България, специализира в Италия, Франция и Германия. Кара стажове и в Белгия, и в Швейцария.

Пътят му в Старата Англия започва от графство "Съмърсет" през 2011 г.

След неуморната работа идва и голямото признание. Става най-добър дентален специалист за Югоизточния район на Обединеното кралство.

"Моето име го обявиха и вкъщи беше голяма радост и щастие", разказа д-р Газдов пред Bulgaria ON AIR.