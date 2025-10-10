6 лева такса за посещение на личния лекар от 2026 година?

Ще се повиши ли таксата за посещение при личен лекар? Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) предлага тя да се повиши на два етапа – от ноември да се плаща 3,90 лева, а от догодина - около 6 лева.

Исканията на семейните лекари

"Предложението за промяна с тази потребителска такса, която не се дължи само при нас, сме го правили многократно през годините. През последните 12 години нямаше реакция, не че сега има съществена. Надяваме се да започнат разговори по темата", коментира председателят на НСОПЛБ доц. д-р Любомир Киров в предаването “България сутрин”.

"До Нова година сме предложи минимална промяна и тя не изисква промяна в закони и нормативни уредби, а само промяна в постановление на Министерския съвет. Не натоварва по никакъв начин бюджета на държавата", увери председателят на НСОПЛБ.

Пред Bulgaria ON AIR доц. Киров заяви, че предложението е да има валидна такса за всички, които ползват медицинската услуга. “А ако някоя институция реши да освободи определени хора от това, да компенсира изпълнителните на медицинска помощ, заплащайки таксата вместо тези хора", уточни специалистът.

От НСОПЛБ предлагат при децата таксата, която биха заплащали родителите, да бъде по механизма на възрастните хора в пенсия. "Не сме казали 6 лева. Половин процент или 0,6% от минималната работна заплата, каквото и да е тя", подчерта доц. Киров.

Председателят на НСОПЛБ добави, че не иска да прави съпоставка с другите държави. Доц. Киров подчерта, че у нас се отделя два пъти по-малко средства от БВП за финансиране на здравеопазването, обърна внимание той и добави, че няма как да сравняваме нашата услуга с тази в чужбина.

Той съобщи, че по всякакви дребни причини граждани посещават семейните лекари. По думите му трябва всеки човек да има самоконтрол, а таксата има именно ограничаваща функция.

“Нямаме заплати, както нямаме и отпуски”, завърши доц. д-р Киров.

