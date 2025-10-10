Фермери на протест пред сградата на ЕК в София СНИМКИ

Димитър Кьосемарлиев 1 / 20 / 20

Фермери и земеделски организации се събраха на протест пред сградата на ЕК в София. Протестът им е свързан с посещението на еврокомисарят по земеделие с искане да чуе за премахване на дискриминационните механизми при разпределянето на подпомагането на земеделските производители, съобщава БНТ.

Протестиращите са против ваксинирането на дребните преживни животни, защото така продукцията им няма да може да се продаде на пазара. Подкрепят изцяло министъра на земеделието и смятат, че е най-добрият за последните 30 години.

Протестиращите се срещнаха с еврокомисар Хансен и изразиха пред него подкрепата си за министъра. Не искат също да бъдат дискриминирани в Европа.