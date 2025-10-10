Снежана Стойчева: Завършените и обзаведени жилища продължават да са по-търсени

Снежана Стойчева е управител на първата платформа за недвижими имоти в България „imoti.net“. Тя е анализатор на пазара на недвижими имоти повече от 12 години. През този четвърт век Imoti.net се превръща от платформа за недвижими имоти в лидер на дигитализацията и изсветляването на пазара на имоти в България. Самата Снежана Стойчева е основен двигател в каузата на Imoti.net да насърчава добрите практики в сектора. 2025 г. е особено важна за Imoti.net, тъй като се отбелязват две нейни важни годишнини – 25 години от създаването на платформата за обяви за недвижими имоти и 10 години от основаването на единствения национален конкурс за бранша, заедно с бизнес срещите в ключови региони от страната - Real Estate Business Forums and Awards.

Как се промени и разви бизнесът с недвижими имоти в България през последните 25 години?

Бизнесът с недвижими имоти такъв, какъвто го познаваме днес, може да се определи като млад бизнес за България. По принцип строителството и покупко-продажбата на имоти са дейности от древността и у нас, но демократизирането на обществото ни изведе на преден план инвеститори и брокери на недвижими имоти. Като във всеки сравнително нов бизнес у нас пазарните условия позволиха появата както на професионалисти - инвеститори и брокери на недвижими имоти, които днес отбелязват 35 години успешна работа, но и фирми с доста кратка история, сгради със съмнително качество и неглижирана инфраструктура в жилищните райони в големите градове. Дълго време предлагането на недвижими имоти става с кратки обяви в подлистници на вестници, а малко по-късно и в нарочно създадена за предлагане на недвижими имоти рекламна преса. Интернет променя това и преди 25 години се появява първата онлайн платформа за публикуване на обяви за недвижими имоти – imoti.net - Порталът за недвижими имоти. В него освен подробното описание на имотите и представянето на снимки от тях, се официализират брокери, агенции, строители, инвеститори на недвижими имоти. Това е едно от първите дигитални решения за сектор недвижими имоти /PropTech/. Липсата на регулации в посредничеството при сделки с недвижими имоти и неяснотата в услугите, които включва посредничеството, създават условия за различни некоректни практики, което се отразява на репутацията на тази брокерска дейност. И макар и днес все още да липсва регулация пазарът постави ясни изисквания както към строителството на имоти, така и към осъществяването на сделки с тях. А участниците в бизнеса с недвижими имоти започнаха да изграждат доста успешно своя професионална общност през последните 5 години.

Кога пазарът у нас ще бъде най-благоприятен за покупка на имот, кога се очаква спад в цените?

Винаги най-подходящият момент е вчера. Така се шегуват брокерите. Но сериозно погледнато няма по принцип най-подходящ момент. Зависи с каква цел се купува имот и с какви средства – налични или от кредит. Ако целта е за живеене, сега е подходящо да се купи, както с налични, така и със средства от кредит. Лихвите по ипотечните кредити у нас са изключително ниски и вероятността много да нараснат на този етап не изглежда реалистична. Условията в момента и перспективите ни като европейска държава не предполагат понижение на цените на имотите. По-логично е доходите ни да растат, качеството на строителството да се повишава и цените да се движат нагоре. Вероятно вече не с това темпо от последните 5 години, но плавно и в съответствие с повишаване на жизнения стандарт.

Какви са новите изисквания на купувачите в техния избор на ново жилище?

По-взискателни са не само към самото жилище, а и към инфраструктурата около него. Купувачите вече правят информиран избор и не купуват на всяка цена. Новото строителство е по-привлекателно заради използваните материали, енергийната ефективност, възможността за довършване според предпочитанията и по-ниската цена. Завършените и обзаведени жилища продължават да са по-търсени, но такива има по-рядко на пазара. Според статистика на търсенията в портала за обяви за недвижими имоти imoti.net най-разглеждани са обявите за двустайни апартаменти в София и със съвсем малка разлика на второ място са обявите за къщи от Софийска и Пловдивска области. Интересът към къщи в близост до големите градове се обяснява с цената им, която е подобна на цени на тристайни и четиристайни апартаменти в големите градове, но предоставя по-голяма самостоятелност и спокойствие.

