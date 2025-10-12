IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Каква е историята на парк Аязмото в Стара Загора?

Проф. Лизбет Любенова в предаването "Операция История"

12.10.2025 | 19:37 ч. 2
Каква е историята на парк Аязмото в Стара Загора и кой е митрополит Методий Кусев, чието име носи паркът? На тези въпроси потърси отговори историкът проф. Лизбет Любенова в предаването "Операция История".  

"Историята обича да се движи по юбилеите, а тази година са 130 години от основаването и залесяването на Аязмото", каза проф. Любенова. 

"Аз като изследовател поех ангажимент да намеря документи, които да докажат чия е собствеността на Аязмото. Не само 1893-1896 година, когато митрополит Методий започва да засажда Аязмото, но и до ден днешен този въпрос не е изяснен. До ден днешен Аязмото има частна, общинска, държавна собственост", разкри историкът.  

Тя разказа и какъв е бил митрополит Методий Кусев.

"Доста противоречива личност е. Това се проявява и в начина, по който той изгражда Аязмото - това, което интересува старозагорци. Това е българин от Македония, с него трудно можеш да се разбереш - и сега, и преди", пошегува се проф. Любенова. 

Целия разговор гледайте във видеото.   

