Каква е историята на парк Аязмото в Стара Загора и кой е митрополит Методий Кусев, чието име носи паркът? На тези въпроси потърси отговори историкът проф. Лизбет Любенова в предаването "Операция История".

"Историята обича да се движи по юбилеите, а тази година са 130 години от основаването и залесяването на Аязмото", каза проф. Любенова.

"Аз като изследовател поех ангажимент да намеря документи, които да докажат чия е собствеността на Аязмото. Не само 1893-1896 година, когато митрополит Методий започва да засажда Аязмото, но и до ден днешен този въпрос не е изяснен. До ден днешен Аязмото има частна, общинска, държавна собственост", разкри историкът.

Тя разказа и какъв е бил митрополит Методий Кусев.

"Доста противоречива личност е. Това се проявява и в начина, по който той изгражда Аязмото - това, което интересува старозагорци. Това е българин от Македония, с него трудно можеш да се разбереш - и сега, и преди", пошегува се проф. Любенова.

Целия разговор гледайте във видеото.