Проф. Русев: Дипломатическите усилия за мир в Украйна са неефективни

В споразумението за мир в Украйна, инициирано от САЩ, личи липсата на професионализъм и си задаваме въпроса чий съюзник са американците. В момента може САЩ да бъдат заподозрени, че искат по някакъв начин да отслабят Европа, за да направят "Америка отново велика", какъвто е лозунгът на Тръмп. Русия е империя в упадък, изправена пред огромни разходи, минимални териториални придобивки и потенциална вътрешна криза, напомняща исторически периоди на руски безредици. Европа полага бавни, но целенасочени усилия да укрепи своята отбрана, докато американско общество е "раздвоено" и изправено пред риск от "втора гражданска война". Това каза проф. Марин Русев, преподавател в катедра "Регионална и политическа география” към СУ "Св. Климент Охридски", в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Роселина Петкова.

Ситуацията и бъдещето на Русия

Войната води до огромни човешки жертви и финансови загуби (150 милиарда долара годишно военни разходи), каза още събеседникът. Териториалните придобивки на Русия са минимални (под 1% от желаните 600 хиляди кв. км).

Русия, като наследник на голяма империя, показва признаци на упадък, подобно на други исторически империи.

Русев посочи исторически примери като продажбата на Аляска, събитията от 1905 г. и 1917 г., и разпадането на СССР. По думите му златният резерв на руския Фонд за благосъстояние е почти унищожен, населението живее в немотия, а войната не носи позитивен имидж.

Съвременното поведение на Русия зависи изцяло от дневния ред на Путин, като управляващият елит не може да функционира без война, добави проф. Марин Русев. Русия няма да отстъпи, освен ако не бъде сразена, но дори и да завладее цяла Украйна, настоящият модел на развитие на Русия не е продуктивен и няма бъдеще.

Нарастващото вътрешно напрежение в Русия, предизвикано от войната и икономическите трудности, може да доведе до социални промени, подобни на историческите революции от 1905 г. и 1917 г.

Дипломация и ролята на Европа

Дипломатическите усилия за мир са неефективни, дори може да става въпрос за „мимикрия“, изтъкна професорът. В Европа липсва абсолютно единство, като санкциите са половинчати и без ясни механизми за прилагане.

Бавните действия на Европа може би са умишлени – целят да спечелят време за укрепване на собствената си отбрана срещу руската опасност.

Европа вероятно очаква Украйна да изтощи Русия, за да излезе от ситуацията с по-чисти позиции и без енергийна зависимост, каза още събеседникът. Забавянето на войната е по-изгодно за Украйна (подкрепена от значителна част от световната икономика), отколкото за Русия.

Възможни сценарии

Най-чистият сценарий за дългосрочно туширане на кризите в Европа е Русия да загуби контрол над териториите си в близост до Кавказ и Финландия (Карелия), които са в контакт с „цивилизована Европа“.

България трябва да води градивна политика, която да не омаловажава украинската борба.

Вътрешни динамики в САЩ и глобална роля

Заявлението на САЩ, че времето на безплатна подкрепа за европейската сигурност е свършило, кара Европа да взима мерки за самозащита.

Исторически САЩ са могли да си позволят да подкрепят Европа след Втората световна война (държали са 45-50% от световния БВП), но днес ресурсите са различни, коментира проф. Русев. Той предупреди, че американското общество е раздвоено, като действията на Тръмп могат да доведат до „втора гражданска война“.

Демографските промени (значителен прираст от имиграция) променят традиционните политически разделения и водят до появата на нови политически центрове, създавайки несигурност в американската политика.

