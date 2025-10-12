IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Извършена е спасителна операция на товарен кораб в Черно море

10 украински моряци са били спасени, корабът е под камерунски флаг

12.10.2025 | 19:55 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

В 13.14 часа днес е получен сигнал в Морския спасителен координационен център (МСКЦ) – Варна за товарен кораб с пробойна в борда и постъпваща вода.

Корабът EILEEN плава под камерунски флаг и се намира в българския морски район за търсене и спасяване, на около 140 морски мили източно от Варна. Екипажът, съставен от 10 украински моряци, е напуснал кораба с два спасителни плота.

Незабавно след получаване на сигнала, МСКЦ започна спасителна операция.

По първоначална информация плавателният съд е получил крен (се е наклонил) и екипажът не може самостоятелно да овладее ситуацията.

МСКЦ – Варна е предприел незабавни действия за изпращане на спасителни средства към мястото на инцидента. Към района са насочени граничен катер от България, плавателен съд от Румъния, спомагателен кораб от Турция, намиращ се в близост, както и хеликоптер от Военноморските сили на България.

Операцията е в процес на изпълнение към този момент. Спасителите извършват всички необходими действия за осигуряване на безопасността на екипажа, а МСКЦ – Варна координира съвместните усилия на спасителните единици от трите държави.

Спасеният екипаж е бил качен на турски кораб. Няма опасност за околната среда. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

кораб Черно море спасителна операция
