Министър Станков: България гарантира енергийната сигурност на Балканите

България играе доминираща роля на Балканите и гарантира енергийната сигурност на региона, заяви министърът на енергетиката Жечо Станков.

„България играе доминираща роля в района на Югоизточна Европа, не само с износа, който в момента е с 60% по-голям в сравнение с миналата година, но и на база на това, че даваме възможност за балансиране на другите системи. С други думи, ние гарантираме не само сигурността на българските клиенти, домакинства и бизнес, но и на целия този район, като доказахме това с действията си, когато цяла Северна Македония остана без електрозахранване. Именно българската система помогна за броени часове да възстановим захранването при тях“, заяви министър Станков пред БНТ.

Той коментира и ситуацията около „Лукойл-Нефтохим“, като припомни, че държавата има в рафинерията златна акция. С нея тя има достъп до управлението на компанията, която още преди нейната приватизация е била включена сред стратегическото обекти в страната. „Имаме назначен служител в Надзорния съвет и от него знаем, че никога не е ставало дума на заседание за приватизацията на „Лукойл“, отбеляза Станков.

По отношение на „Балкански поток“ той посочи, че още през следващата година газопроводът ще бъде напълно изплатен. „Никой не вярваше на това, но то се показва с факти. 2.1 млрд лева от инвестирани 2.6 млрд. вече са изплатени. Като се очаква още следващата година проектът да бъде изцяло изплатен. Това е изключително търговски проект, който доказва своята функция и запазването на потока на газ през България“, подчерта енергийният министър.

Станков заяви, че България ще запази своето ключово място на транзитьор на „синьото гориво“. За целта страната ни вече изгражда нови газопроводи, които ще повишат капацитета ни от българо-гръцката до българо-румънската граница с между 50% и 100%. Другата възможност са терминалите за ВПГ.

Министър Станков определи договора ни с „Боташ“, който беше сключен с активното съдействие на президента Румен Радев и назначеното от него служебно правителство на Гълъб Донев, като изключително уязвяващ България. „В качеството си на министър съвсем ясно бих заявил, че такъв договор никога не бих сключил, защото икономически и финансово уязвява българската енергетика“, добави той.

Министър Станков заяви, че много често когато говорим за договора с „Боташ“ се спираме само на щетите, които той нанася на „Булгаргаз“, без да си даваме сметка за тежката финансова цена, която плащат домакинствата и българския бизнес.

„Тези вече 600 милиона, които са фактурирани от турската компания към българската компания, я поставят във фактически фалит… Няма да допусна срив на системата, но договорът с „Боташ“ ни задължава да платим за 100 години напред печалбата на „Булгаргаз“ в най-добрите времена, когато премиер беше Бойко Борисов.“, обобщи енергийният министър Станков.