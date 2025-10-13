IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 35

Загиналият мъж на гара Мездра опитал да слезе, преди влакът да е спрял

Двамата машинисти са с положителен тест за метамфетамин и канабис

13.10.2025 | 10:28 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Областната дирекция на МВР във Враца съобщи подробности за вчерашния инцидент на жп гара Мездра, при който загина човек.

Според информацията в 6:20 ч. е получен сигнал от дежурен диспечер на гарата, който съобщил за прегазен човек. 

Установено е, че това е 49-годишен мъж от Мездра, който бил част от персонала на влакова композиция. 

При навлизане на влака в района на гарата мъжът опитал да слезе от локомотива, преди композицията да е спряла и попаднал под колоосите на вагона. Починал е в линейка на път за болницата  в Мездра.

Свързани статии

Двамата машинисти са тествани за алкохол и наркотични вещества. Единият от машинистите е с положителен резултат на канабис и метамфетамин, другият машинист е с положителна проба за метамфетамин. По случая е образувано досъдебно производство, предаде БТА.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

гара Мездра локомотив влак загинал
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem