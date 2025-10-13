Цените скачат, но българи продължават да купуват имоти в Северна Гърция

Продължава тенденцията българи да инвестират в недвижими имоти в Северна Гърция, съобщават брокерите. Най-силен е интересът в района на Кавала. Търси се всичко подходящо - от терени за поставяне на каравана до мезонети. Цените рязко се повишиха от 900 евро на квадратен метър преди, сега вече се продава на 2500 евро, предаде кореспондентът на БНР.

Въпреки високите цени около Кавала поради близостта с България вече дори се създадоха райони, където повечето собственици са българи.

Местните жители коментират, че селището Орфинио вече е българско, което пък натоварва местната инфраструктура. Търговците в района са доволни от българските клиенти.

"Българите с повече средства са на пазара на недвижими имоти на Халкидики. Българи закупиха вече най-скъпите вили", казаха брокерите.

Купуват също апартаменти или малки къщи с тенденция да ги отдават под наем. Тази възможност рязко намаля поради ограничения, въведени за отдаване на краткосрочен наем. Глобите за нерегистрирани имоти, които се предлагат за почивка, вече започват от 5 хиляди евро.