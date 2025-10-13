IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 87

Савина Стоилова и JazzBoree с родопската песен "Росни ми, росни, Росице"

Песента беше одобрена от мъжете в групата, много я харесаха, призна певицата

13.10.2025 | 17:37 ч. 0
Bulgaria ON AIR

Bulgaria ON AIR

Певицата Савина Стоилова и група JazzBoree представиха емблематичната родопска песен "Росни ми, росни, Росице". 

"Песента беше одобрена от мъжете в групата, много я харесаха. Тя е много дълбоко в моето сърце, обожавам я", сподели Савина пред Bulgaria ON AIR.

Признава, че изпитва притеснения, когато се ангажира с нов прочит на известна народна песен. 

"Трябва да имаме уважения към музиката, която е оставена на нас от големи певци и певици. Кавалджията Недялко Недялков ми сподели, че Кръстю Баргански - известен родопски глас, навремето е популяризирал с изпълнението си тази песен. Той е дал живота на тази песен едно време. Превърнала се е в романтична народна песен", разказа още Савина.

"В това, което тя предлага, има идея, много потенциал... Дали ще е нейна авторска мелодия, дали ще е избрана от нея мелодия, в повечето случаи на мен ми харесва", каза музикантът Андрей Велков. 

Барабанистът добави, че изпитва сериозен респект към фолклорното ни наследство.

"Не мисля, че усещам музиката по много по-различен начин, отколкото нашите хора са усещали едно време тази песен. Тя ме докосва дълбоко", подчерта Велков.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

песен Bulgaria ON AIR
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem