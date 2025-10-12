IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 57

Служител на БДЖ е бил прегазен от товарна композиция

Случаят е от тази сутрин в 06:10 часа

12.10.2025 | 15:52 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Служител на "Български държавни железници" е бил прегазен от частна товарна композиция по време на изпълнение на служебните му задължения. 

Случаят е от тази сутрин в 06:10 часа.

От БДЖ съобщиха за Bulgaria ON AIR, че инцидентът е станал при преминаване на товарната композиция, която е влизала в гара Мездра, в посока Роман.

Мъжът е изпълнявал длъжността "ревизор вагони", след удара е транспортиран до болница, но по пътя е починал.

Все още не е ясно как служителят се е озовал на мястото, за бъде ударен.

Води се разследване и се изясняват обстоятелствата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

влак БДЖ служител убит
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem