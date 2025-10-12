Служител на БДЖ е бил прегазен от товарна композиция

Служител на "Български държавни железници" е бил прегазен от частна товарна композиция по време на изпълнение на служебните му задължения.

Случаят е от тази сутрин в 06:10 часа.

От БДЖ съобщиха за Bulgaria ON AIR, че инцидентът е станал при преминаване на товарната композиция, която е влизала в гара Мездра, в посока Роман.

Мъжът е изпълнявал длъжността "ревизор вагони", след удара е транспортиран до болница, но по пътя е починал.

Все още не е ясно как служителят се е озовал на мястото, за бъде ударен.

Води се разследване и се изясняват обстоятелствата.