Таро прогноза за 13 - 19 октомври

Очакват ни успехи и приятни емоции

13.10.2025 | 17:45 ч. 0
Снимка: istock

Таро картите за новата седмица са Двойка пентакли и Тройка пентакли.

Първата таро карта е Двойка пентакли.

Тя показва, че новата седмица може да се окаже натоварена. Възможно е да се наложи да жонглирате с няколко задачи едновременно, но картата предполага, че с баланс и сръчност ще се справите. Многозадачността ще бъде детска игра за вас, ще я овладеете с умение и успех. Таро карта Двойка пентакли може също да символизира опции и избори.

Внимателно претеглете плюсовете и минусите. Въпреки натоварения график тази седмица, най-добре е да не бързате с решенията. Картата ви напомня да отделяте достатъчно време за почивка. 

По отношение на любовта, Двойката пентакли може да предскаже недоразумения във връзката ви с вашата половинка. Конфликти за финанси или спорове за редки срещи са напълно възможни. За да избегнете това, опитайте се да бъдете по-толерантни към другите и да приоритизирате разумно. 

Намерете своя ритъм. Балансът е вашето спасение тази седмица. 

