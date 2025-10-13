IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Иванов за наводнението в “Елените”: Ако беше в активен сезон, жертвите щяха да са поне 400

Регионалният министър обяви, че започва проверка на дерета и реки по Черноморието

13.10.2025 | 16:30 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

По цялото Черноморие започват проверки дали в деретата и реките има застрояване, съобщи в Албена министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Той уточни, че ако сигнали за подобни проблеми има за вътрешността на страната, също ще бъдат извършени инспекции. 

Иванов каза, че са изискани данни от Басейновите дирекции и РИОСВ къде по Черноморието има речни корита, като информацията ще бъде засечена и с кадастъра. “Ако някъде бъде установено строителство, ще бъдат взети всички предвидени в закона мерки срещу нарушителите”, добави регионалният министър.

Иванов допълни, че днес РДНСК – Бургас, е издала акт за констатиране на незаконно строителство в Елените. Предстои да бъде обявен на заинтересованите страни и следващата стъпка ще е издаване на заповед за събаряне на незаконно построеното, посочи Иванов. И допълни, че това се отнася за корекцията на речното корито, както и за аквапарка.

Министърът допълни, че е посетил Елените и е видял апокалиптична картина. Ваканционното селище пострада при наводнения в началото на октомври. “Ако това се беше случило през активния сезон, жертвите щяха да бъдат поне 400”, каза министър Иванов. Според него е важно, че държавата си е на мястото и ще бъде безкомпромисна към всеки такъв казус.

Иванов добави, че ще бъде премахната незаконната корекция на коритото на реката в Елените, която е довело до образуване на тапа, защото водата не върви по естествения си път. Дали хотелът на това място ще издържи, Иванов не се ангажира да коментира. Той посочи, че има законови срокове, които предвиждат кога ще се пристъпи към същинското събаряне на незаконното строителство в района, като подчерта, че аквапаркът също няма документи. 
 
Министърът каза още, че е работа на прокуратурата да установи кой не си е свършил работата назад във времето и не е видял, че в този район се строи. По думите му цялата документация вече е предадена на държавното обвинение. 

Иван Иванов регионален министър Елените наводнения
