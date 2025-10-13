Рюте се подигра на руската подводница „Новоросийск“: Куцука към дома

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се подигра на Русия заради „окаяното състояние“ на една от нейните подводници, след като се появиха съобщения, че корабът е трябвало да бъде теглен през Северно море - твърдение, което Москва бързо отрече, съобщи Ройтерс на 13 октомври.

Руският Черноморски флот настоя, че дизелово-електрическата подводница „Новоросийск“ е изплувала близо до Франция само за да спази правилата за навигация в Ламанша и отхвърли всякакви съобщения за сериозна техническа повреда. Според руски официални лица подводницата се е връщала у дома след завършване на операции в Средиземно море.

Ноландските власти обаче потвърдиха през уикенда, че „Новоросийск“ е била теглена през Северно море. Говорейки в Словения, Рюте осмя ситуацията, казвайки, че корабът е на практика „разбит“.

„Сега на практика почти не е останало руско военноморско присъствие в Средиземно море. Има една самотна и разбита руска подводница, която куца към дома, теглена от патрул“, каза Рюте.

Шефът на НАТО също така направи шеговит намек за трилъра на Том Кланси от 1984 г. за Студената война „Ловът за Червения октомври“, който разказва измислената история на съветски екипаж на ядрена подводница, дезертиращ към Съединените щати.

„Каква промяна от романа на Том Кланси от 1984 г. „На лов за Червения октомври". Днес изглежда по-скоро като да са тръгнали на лов на най-близкия механик“, добави той.

Морското командване на НАТО публикува снимки на 9 октомври, показващи фрегата на френския флот, която наблюдава изплувала на повърхността руска подводница край бреговете на Бретан.

„НАТО е готово да защитава нашия Алианс с постоянна бдителност и морска осведоменост отвъд Атлантика“, публикува командването в X, без да назовава кораба.

„Новоросийск“, въведена в експлоатация през 2014 г., е една от няколкото подводници в Черноморския флот, оборудвани с крилати ракети „Калибър“.

По-рано два руски военноморски кораба претърпяха сериозни технически повреди при отделни инциденти в Средиземно море и Азовското море.

Подводницата проект 636.3 „Новоросийск“ претърпя критична неизправност в горивната си система, докато работеше в Средиземно море. Течът е причинил навлизане на гориво в трюмното отделение. Източници съобщиха на изданието, че екипажът не разполага както с необходимите резервни части, така и с обучени специалисти за извършване на ремонти.