ПСС: В планините е облачно, мъгливо и студено

Не са добри условията за туризъм

14.10.2025 | 10:04 ч. 1
БГНЕС

Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно, на места мъгливо, а температурите са от 0 до минус 2 градуса.

Туристът, на когото са били давани указания в понеделник до 4:00 часа сутринта как да слезе от Витоша и беше с изключен телефон, се е свързал едва днес с планинските спасители. По думите му, с него всичко е наред.

Над планините облачността ще бъде предимно значителна и на места ще има слаби превалявания от дъжд, над около 2400 метра – от сняг, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд над масивите в Югозападна България. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, на 2000 метра – около 4°. (БТА)

ПСС планини туризъм
