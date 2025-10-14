Вашите сигнали: Ще се превърнат ли кв. "Връбница", "Надежда", "Обеля" в бунище с опасни улици

Сред получените сигнали в платформата на Helpbook.info получихме сигнал по повод скорошен проект за изграждане на ромско гето в район „Връбница“. Според нашия потребител това е крайно неподходящо място, защото е в близост до няколко училища, детски градини и детски площадки. Ето още какво ни пише той: „Ако се реализира, това подлага на риск нашите деца, директно превръща жилищните квартали Връбница, Надежда, Обеля в бунище с опасни улици и изпочупени детски съоръжения. Време е да проявите хуманност не само към хората с незаконни домове, но и към нашите деца, да отчетете и тяхната уязвимост и да им осигурим по-добър старт в живота.“ (целият сигнал - тук)

Сигнализираха ни за ужасен шум, разнасящ се нощем от голяма търговска сграда на бул. „Стамболийски“. „Звукът е металическо стържене, вероятно повреден вентилатор. Понеже е много по-отчетлив през нощта, а там са магазини и няма никой вечер, е възможно собствениците дори да не знаят. Шумът е от няколко дни, но мерки не се вземат. В околните сгради не може да се спи от силния шум, жилищните блокове граничат със задната рампа на сградата“. (целият сигнал - тук)

Наш потребител е силно притеснен по друг повод: „На една от терасите над една от стаите ни е построена метална конструкция, изглежда за поставяне на фотоволтаици. Конструкцията е огромна, в долната си част стига до ръба на прозореца ни и създава предпоставки за щети от вода и сняг, които ще се изсипват на прозореца и стената на стаята ни. Съоръжението е без уведомление етажната собственост, без съгласие на етажната собственост, без общо събрание за разглеждане на въпроса. Тъй като терасите са общи части и в случая служат за покрив, е необходимо разрешение на етажната собственост, което в случая липсва, и имам съмнения относно законността на съоръжението. Моля за съдействие дали има налични необходими документи и законово основание за изграждане на конструкцията.“ ( целият сигнал - тук)

