Киселова: Kе беше правилно Надежда Нейнски отново да е министър на външните работи

Според нея "миналото тежи"

22.02.2026 | 21:55 ч. 17
Снимка: БГНЕС

"Години след процеса в Либия не беше правилно Надежда Нейнски отново да е министър на външните работи". Това заяви председателят на парламентарната група на БСП-Обединена левица доц. Наталия Киселова в ефира на NOVA.

Киселова даде оценка на състава на кабинета "Гюров". По думите ѝ трябва да съдим за министрите по техните дела, а не по тяхното минало. "Има министри обаче, за които миналото тежи и тук не става дума за Стоил Цицелков, а за министъра на външните работи Надежда Нейнски", посочи тя. Тя изрази мнение, че Нейнски ще поддържа крайна позиция във външната политика на страната ни.

Киселова коментира, че министрите в служебния кабинет трябва да преведат държавата през предизборна кампания и избори. Да не правят категорични крайни изказвания, да не повдигат въпроси, по които редовни правителства трудно биха постигнали съгласие. "Затова ми се струва, че да се правят кадрови рокади в министерството или да се задвижват процедури за посланици по време на служебно правителство не би трябвало да се случва", посочи тя.

Наталия Киселова коментира и основанията за смяна на и.ф. главен прокурор. "В юридическите среди не сме единни дали ВСС или прокурорската колегия е компетентна да определи и.ф. главен прокурор", заяви тя. "Моето лично разбиране е, че трябва да се премине към процедура за избор на нов ВСС", допълни Киселова. Тя посочи, че това, което предстои на вицепремиера и служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов вероятно ще бъде много трудно и атаките до четвъртък към неговата личност няма да са малко.

За ветото на президента Илияна Йотова върху изборните промени, които предвиждат ограничаване на секциите извън ЕС Киселова посочи, че няма единно мнение в БСП. "Поддържам разбирането, че тогава, когато изборите са на хоризонта, не трябва да се правят промени в Изборния кодекс. Секциите да останат така, както е предвидено да се формират", призова Киселова.

Надежда Нейнски Либия Наталия Киселова служебен кабинет Андрей Гюров
