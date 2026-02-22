IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пеевски: ДПС спечели първите си изборни победи за 2026-та

22.02.2026 | 22:03 ч. 38
Снимка: БГНЕС

ДПС спечели първите си изборни победи за 2026-та на частичните местни избори, проведени днес в община Кирково, твърди председателят на движението Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на политическата сила.

И добавя:

На първо място искам да благодаря на хората, които ни се довериха за пореден път! Те трябва да знаят, че за нас тяхното доверие е наш неотменим ангажимент!

Поздравявам новоизбраните кметове на кметство Вълчанка, община Кирково - Хюсеин Чилингир и на кметство Дружинци, община Кирково - Асен Пъчев и предизборните щабове на ДПС област Кърджали и община Кирково.

