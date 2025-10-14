Изборите в Пазарджик: Хората или парите решиха вота?

Когато едни избори се налага да се повторят, защото първите са отменени от съда , това вече не е просто локален проблем. Това е диагноза за системата.

Пазарджик отново бе в центъра на вниманието — не с рекорден брой кандидати, не с политическо оживление, а с тетрадки с имена и купчини пари в брой. Евро, левове, списъци и обещания.

Отново чуваме познатите думи: подозрения, проверки, досъдебни производства. И така, преди всяка урна, идва един и същи въпрос - кой всъщност избира - хората или онези, които могат да платят по-добре

Вотът в Пазарджик като симптом - как се доказва купен вот и как се гради доверие в изборния процес? Дебат по темата в студиото на "Директно" с д-р Ваня Нушева, преподавател по изборен процес и избирателни системи в СУ "Св. Климент Охридски" и Стоил Стоилов, изборен експерт и бивш член на Обществения съвет към ЦИК.

Гледайте видеото с целия разговор.