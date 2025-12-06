Зеленски: Русия падна ниско, атакува цивилни обекти в деня на Свети Николай

Украинският президент Володимир Зеленски днес отново обвини Москва в атаки срещу гражданската инфраструктура на Украйна, след като над 650 дрона и 51 ракети на руските сили раниха хора и нанесоха щети през изминалата нощ, предаде ДПА.

"Основните цели на тези удари - отново, бяха енергийни съоръжения", написа Зеленски в социалните мрежи.

"Целта на Русия е да причини страдание на милиони украинци и руснаците падат толкова ниско, че да изстрелват ракети по мирни градове в деня на Свети Николай", заяви държавният глава, визирайки днешния Никулден, даващ началото на периода на коледните празници. Днес се чества и Денят на украинските въоръжени сили, отбелязва ДПА.

Зеленски отново призова за по-голям натиск върху Русия, за да спре войната, която започна през февруари 2022 г. с пълномащабната си инвазия в съседната държава.

Главната сграда на железопътната гара в украинския град Фастов, близо до столицата Киев, изгоря, продължи президентът. "Нападението беше безсмислено от военна гледна точка", посочи той.

Бяха засегнати и Днепропетровска, Черниговска, Запорожка, Одеска, Лвовска, Волинска и Миколаевска област, допълни Зеленски.

Вътрешният министър на Украйна Игор Клименко написа в приложението "Телеграм", че има най-малко осем пострадали, по трима души в Киевска и Днепропетровска област и още двама в град Лвов.