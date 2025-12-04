В поредица от скорошни изявления патриарх Кирил на Руската православна църква твърди, че руските войници, които се бият – и умират – в Украйна, не нарушават заповедта "Не убивай", а изпълняват свещен дълг: защитават родината си. В неговата интерпретация убийството им не е етикетирано като престъпление, а като "защита на родината", участието им е "героично дело, угодно на Бога", а дори смъртта им в битка е път към прошка на греховете, показва анализ на Института "Робърт Лансинг".

Тази гледна точка е повече от спорно политическо изявление – тя представлява радикална богословска иновация. Тя се отклонява рязко от вековните християнски морални учения в православието, католицизма и протестантството.

Какво всъщност казва шестата заповед?

В основата на спора е тълкуването на Шестата заповед. На иврит заповедта е לֹא תִּרְצָח (lo tirtsach) – по-точно преведено като "Не убивай". В класическата християнска мисъл убийството и предумишленото престъпление не са синоними. При определени строго определени обстоятелства – например самозащита, защита на невинните или санкционирано от държавата смъртно наказание – отнемането на живот понякога се е считало за морално приемливо. Забранено е несправедливото убийство, убийството или войната, водена за завоевание или агресия.

Нещо повече, с появата на Новия завет моралният стандарт се променя още повече. Христовите учения – "Блажени миротворците" (Матей 5:9), "Прибери меча си на мястото му" (Матей 26:52), "Обичай враговете си" (Матей 5:44) – се отнасят не само до законовия минимум, но и до призив за радикално ненасилие и любов към ближния. По този начин, дори когато силата се приема неохотно, насилието остава морално трагично – не е източник на чест или духовни заслуги.

Светоотеческа и канонична традиция: войната като духовна опасност

Ранната църква последователно е считала убийството – дори във война – за духовно опасно. Едно от най-ясните твърдения идва от Свети Василий Велики. В Канон 13 той постановява, че всеки войник, който убива във война, трябва да се покае и дори тези, чието убийство е "оправдано", трябва да се въздържат от причастие в продължение на години. По думите на Василий, "войник, който убива във война, не е чист".

Други църковни отци възприемат подобни нагласи: някои (като Тертулиан) твърдят, че християните изобщо не трябва да служат като войници; други (като Свети Атанасий или Свети Йоан Златоуст) позволяват защитата на невинните, но не празнуват и никога не освещават убийството.

Никъде в светоотеческата литература не се среща доктрина за "свещена война" или одобрение на насилствено завоевание.

В източното християнство, за разлика от някои западни средновековни традиции, не се развива теология на "справедливата война" или "свещената война". Източната църква набляга на аскетизма, духовната борба, смирението – не на милитаризма или имперските завоевания. По този начин традиционната позиция на православните християни оформя войната – дори отбранителната война – като трагичен провал на човешката общност, петно ​​върху душата, а не като източник на слава или спасение.

Патриотизъм, прикрит като теология: политическите корени на разрива

Твърдението на патриарх Кирил: "Не убивай" не се отнася за руските войници. Той многократно е казвал:

Руските войници, които загиват в Украйна, получават прошка на греховете си.

Тяхното убийство не е убийство, а "защита на Отечеството".

Участието във войната е "героично дело, угодно на Бога".

Заповедта "Не убивай" не се прилага, когато Русия се бори за "Света Рус".

Предложената от патриарх Кирил реинтерпретация не произтича от признато теологично или канонично развитие, а по-скоро отразява политическа теология. Централните елементи на тази теология включват идеологията на "руския свят" (Русский мир), романтична визия за славянското единство, лоялност към държавата, издигната до ранг на религиозна добродетел, и идеята, че Русия има свещена мисия да защитава и дори да разширява сферата си на влияние под божествена закрила.

На практика речта на Кирил слива идентичността на Църквата и Държавата - съчетавайки подчинението на държавата с подчинението на Бога. Това е ясен отзвук от това, срещу което Църквата е предупреждавала през цялата история: подчинението на духовната власт на светската власт. Чрез предефиниране на войната - включително агресията или завоеванието - като духовна борба или свята мисия, тази теология се опитва да трансформира това, което по същество е политически избор, в религиозни императиви.

Резултатът: моралните бариери, които отдавна защитават християнската етика, се сриват, заменени от това, което може да се опише само като политизиран мистицизъм на властта.

Защо това преосмисляне не може да бъде съгласувано с автентичната ортодоксалност?

От Писанието, през светоотеческата традиция до каноничното право, консенсусът е твърд: насилието, убийството, войната - в тяхната трагична реалност - не могат да бъдат осветени. Когато смъртта дойде на бойното поле, тя може да оправдае болка, покаяние, оплакване, а не празнуване или духовна награда.

Като издига убийството в ранга на духовна добродетел, позицията на Кирил не само отхвърля векове наред установената християнска морална теология, но и заплашва да превърне самата църква в идеологически инструмент на държавата. Последиците са извън всякакво обсъждане: на практика те одобряват зверства, дехуманизират жертвите и размиват разликата между империя и г. оспел. Във време на война подобни претълкувания са опасни - защото придават религиозна легитимност на насилието, измествайки разговора за живота и смъртта от моралната теология към политическата целесъобразност.