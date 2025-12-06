Новата стратегия за национална сигурност на Тръмп е насочена към Европа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува нова стратегия за национална сигурност, която остро критикува „нереалистичните очаквания“ на европейските лидери за уреждане на войната в Украйна и призовава за прекратяване на разширяването на НАТО, пише WSJ.

Дългоочакваният документ определя основните принципи на външната политика на Тръмп „Америка на първо място“, подчертавайки приоритетите ѝ за справяне с опасностите в Западното полукълбо, включително използването на „смъртоносна сила“ за спиране на наркокартелите и икономическа конкуренция с Китай.

Документът подчертава нарастващите разриви между САЩ и Европа. Той съчетава критиките на висши служители на администрацията на Тръмп към вътрешната политика на Европа с мирния натиск на Вашингтон в Украйна, който много европейски лидери се опасяват, че ще бъде за сметка на Киев.

В новия стратегически документ на Тръмп, публикуван късно в четвъртък, се казва, че САЩ „се намират в противоречие с европейските чиновници, които имат нереалистични очаквания за войната, кацнали в нестабилни малцинствени правителства, много от които потъпкват основните принципи на демокрацията, за да потиснат опозицията“.

През последните дни френският президент Еманюел Макрон , германският канцлер Фридрих Мерц и други европейски лидери призоваха украинския президент Володимир Зеленски да не се поддава на исканията на Русия, без да получи твърди ангажименти за сигурност от САЩ.

Европейски и украински представители многократно от лятото насам отхвърлят някои от идеите на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната,

които в първоначален план от 28 точки включват основни руски искания, като например забрана за разполагане на европейски мироопазващи сили, ограничаване на размера на украинската армия и предаване на територии в Източна Украйна, които руската армия не е окупирала.

Сега те оказват натиск върху САЩ да кажат каква ще бъде ролята им в защитата на Украйна от бъдеща руска атака, твърдейки, че това е от решаващо значение за това, което те могат да предложат на Киев по отношение на гаранциите за сигурност. Това ще бъде и ключово за убеждаването на Киев да направи компромиси, казват те.

Стратегията на Тръмп е насочена и към политиката на Организацията на Северноатлантическия договор да държи вратите си отворени за потенциално приемане на нови членове. Приоритет на администрацията на Тръмп, според нея, е „да се прекрати възприятието и да се предотврати реалността на НАТО като постоянно разширяващ се съюз“. В стратегията се казва, че Европа трябва „да поеме основна отговорност за собствената си отбрана“.

Това е в рязък контраст с външната политика на предишния републикански президент Джордж Буш , който се стреми да постави Украйна на твърд път към включване в алианса на срещата на върха на НАТО в Букурещ през 2008 г.

Територията се очерта като централна препъни камък пред мирното споразумение между Украйна и Русия. Първоначалното предложение, водено от САЩ, призовава Киев да се откаже от „Крепостния пояс“ – укрепената ивица земя, която формира гръбнака на отбраната на страната. Украинските лидери не могат да приемат това. Илюстрация: Джейсън Буун

Критиките към Европа в новия стратегически документ на Тръмп също контрастират със стратегията за национална сигурност от 2017 г., която Тръмп издаде по време на първия си мандат в администрация, включваща ръководители като съветника Хърбърт Макмастър, министъра на отбраната Джим Матис и директора на Централното разузнавателно управление и по-късно държавен секретар Майк Помпео.

Тази стратегия от 2017 г. подчертава необходимостта САЩ и Европа да работят заедно, за да „противопоставят на руската подривна дейност и агресия“ и нарича Москва „ревизионистка“ сила, която заедно с Пекин е решена да „оформи свят, противоположен на ценностите и интересите на САЩ“.

Това е коренно различно и от стратегията, публикувана от администрацията на Байдън през 2022 г., която изобразяваше световната ситуация като съревнование между демокрациите, водени от САЩ, и автокрациите и подчертаваше необходимостта от противодействие на „империалистическата външна политика“ на Москва.

За разлика от това, новият документ на Тръмп подчертава необходимостта от „възстановяване на стратегическата стабилност“ с Русия и представя Вашингтон като потенциална умерена сила между Москва и Европа, която е обезпокоена от целите на Кремъл.

Описанието на Европа в новия стратегически документ на Тръмп наподобява речта на вицепрезидента Джей Ди Ванс от февруари в Европа,

в която той обвини лидерите ѝ, че ограничават свободата на словото, и призова европейските правителства да не се опитват да блокират властта на крайнодесни партии. В стратегическия документ на Тръмп се казва, че Европа е изправена пред „цивилизационно заличаване“ поради неспособността си да контролира незаконната миграция.

„Голямо европейско мнозинство иска мир, но това желание не се превръща в политика, до голяма степен поради подриването на демократичните процеси от страна на тези правителства“, се казва в стратегическия документ на Тръмп. „Това е стратегически важно за Съединените щати именно защото европейските държави не могат да се реформират, ако са в капан на политическа криза.“

Новата стратегия на Тръмп ще бъде последвана от Националната отбранителна стратегия на Пентагона. Очаква се тя да бъде представена скоро от министъра на отбраната Пийт Хегсет и ще очертае повече подробности за военните цели и програми на САЩ.

Въпреки това, новият стратегически документ на Тръмп подчертава някои от основните цели на предстоящата стратегия на Пентагона. Документът призовава за коригиране на глобалната военна позиция на САЩ, така че САЩ да могат да се съсредоточат повече върху Западното полукълбо.

„Съединените щати ще потвърдят и ще наложат доктрината Монро, за да възстановят американското превъзходство в Западното полукълбо“, се казва в стратегическия документ. „Ще се предприемат и целенасочени мисии за осигуряване на границата и разгромяване на картелите, включително, където е необходимо, използването на смъртоносна сила, за да се замени неуспешната стратегия от последните няколко десетилетия, основана единствено на правоприлагане“, се казва още в него.

В него се подчертава и необходимостта от „засилване и укрепване“ на военните способности в Западния Пасифик, за да се възпре потенциална китайска агресия.

В стратегията се казва, че САЩ ще се стремят да отхвърлят агресията навсякъде в Първата островна верига - териториална верига от японския архипелаг през Тайван и Филипините до Южнокитайско море.

„Дипломатическите усилия на Америка трябва да се съсредоточат върху оказването на натиск върху нашите съюзници и партньори от Първата островна верига да позволят на американските военни по-голям достъп до своите пристанища и други съоръжения, да харчат повече за собствената си отбрана и най-важното - да инвестират в способности, насочени към възпиране на агресията“, се казва в него.

За разлика от Тихия океан, в документа се казва, че Близкия изток е изчезнал като централен фокус за външната политика на САЩ, тъй като САЩ увеличават производството си на енергия. „Дните, в които Близкия изток доминираше във външната политика както в дългосрочното планиране, така и в ежедневното изпълнение, за щастие са отминали“, се казва в него.

Оптимистичното настроение идва в момент, когато Вашингтон и неговите партньори все още се борят да организират и разположат международни стабилизационни сили за установяване на ред в Газа, както и на фона на несигурността относно статуса на иранската ядрена програма след въздушния удар на САЩ през юни срещу ядрения ѝ комплекс.