BGONAIR Live Новини Днес | 22

Двама души загинаха при пожари в София

Те са починали в апартаменти в „Люлин“ и „Хиподрума“

15.10.2025 | 08:02 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Двама души – мъж на 62 години и 86-годишна жена, са загинали при пожари през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. 

Мъжът е станал жертва на пожар в апартамент в столичния квартал „Люлин“ 2. 

Жената също е починала при пожар в апартамент в София, в кв. „Хиподрума“.

През последните 24 часа в страната са потушени 57 пожара, при 18 от тях има преки материални щети. Екипите на пожарната са реагирали общо на 94 сигнала за произшествия. Извършени са 35 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са две лъжливи повиквания, съобщи БТА.

 

пожари жертви Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”
