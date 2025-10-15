Костадин Ангелов от Търново: Хората се задушават, децата растат в смог, а институциите мълчат

Търпението на Велико Търново е изчерпано! Това написа в своя Facebook публикация депутатът от ГЕРБ-СДС и председател на здравната комисия в парламента проф. Костадин Ангелов.

"Днес посетих града. Разговарях с всички кметове от ГЕРБ в областта, с общинските съветници и нашите симпатизанти. Говорихме за най-болезнената тема - въздухът, който дишаме и замърсяването, идващо от "Кроношпан".

Хората се задушават, децата растат в смог, а институциите мълчат.

Неотдавна настоях директорът на РЗИ – Велико Търново, д-р Евгения Недева да вземе мерки. Начертахме план и дадох 7 дни срок!

Седем дни, които изтекоха.

Резултати – няма.

Има само едно беззъбо писмо, което показва безсилието и формализма на РЗИ! Институция, която по закон трябва да пази здравето на хората!

Днес ви разкривам нещо ужасяващо:

За РЗИ няма значение дали въздухът е чист или мръсен, дали хората се оплакват или се задушават!

Същото бездействие виждаме и в РИОСВ – Велико Търново.

Недопустимо е служители от РИОСВ – Стара Загора да регистрират проблем, а нашата инспекция тук да не вижда нищо с месеци. Настоявам за незабавната оставка на д-р Евгения Недева, директор на РЗИ – Велико Търново.

Настоявам за незабавната оставка на Цветелин Иванов, директор „Контролна и превантивна дейност" в РИОСВ – Велико Търново.

Ако тези хора с широко затворени очи не бъдат освободени в следващите 7 дни, ще поискаме оставките на ресорните им министри – на околната среда и водите и на здравеопазването!

Някой прикрива Кроношпан. Има чадър над тях!

Накрая – ясно послание към ръководството на „Кроношпан":

Или си оправяте инсталацията, така че хората на Велико Търново да дишат спокойно, или заводът ще бъде затворен!

Това е обещание.

А на жителите на Велико Търново гарантирам друго:

Ще имате чист въздух. Ще живеете без страх и без смог. Ще имате град, в който се диша!", пише още той.

Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов нареди на депутатите от днес да започнат срещи в изборните си региони, за да чуят какво мислят хората. Днес всички народни представители имат приемни по градове.