Украйна потвърди: Неизвестни дронове са преследвали самолета на Зеленски

От офиса на президента на Украйна Володимир Зеленски съобщиха, че самолетът му в Ирландия е бил преследван от неидентифицирани безпилотни летателни апарати (БЛА), пише Известия.

"Страната-домакин е отговорна за сигурността. Според тях наистина е имало такива дронове," каза Дмитрий Литвин.

Той подчерта, че този инцидент не е повлиял на програмата на украинския лидер в Ирландия.

От The Journal съобщават, че след това дроновете са обиколили над кораб на ирландския флот, който тайно е бил разположен в Ирландско море за посещението на Зеленски.

Все още не е известно кой е изстрелял и контролирал дроновете, нито къде се намират те в момента.