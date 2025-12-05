IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Макрон: Единството между Европа и САЩ за Украйна е жизненоважно

Нуждаем се от САЩ за мир, САЩ се нуждаят от нас, за да е траен и стабилен този мир, каза френският президент

05.12.2025 | 13:46 ч. 25
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че единството между Европа и САЩ е от ключово значение за подкрепата за Украйна, настоя, че „няма недоверие“ и отхвърли информация в медиите, че е казал, че има риск Вашингтон да предаде Украйна, предаде Ройтерс.

„Единството между американците и европейците по украинския въпрос е жизненоважно. И аз постоянно повтарям, че трябва да работим заедно“, каза Макрон пред репортери по време на посещението си в Китай.

„Приветстваме и подкрепяме усилията за мир на САЩ. САЩ се нуждаят от европейци, които да оглавят тези усилия за мир“, добави той.

Германското сп. „Шпигел“ вчера цитира разпечатка от поверителен разговор, според която френският президент и германският канцлер Фридрих Мерц са изразили сериозен скептицизъм относно усилията на американското правителство и неговите пратеници за договаряне на мирно споразумение между Украйна и Русия.

„Отричам всичко“, заяви Макрон в отговор на въпрос относно материала на „Шпигел“. „Нуждаем се от САЩ за мир. САЩ се нуждаят от нас, за да е траен и стабилен този мир. Така че няма сценарий, в който траен мир в Украйна може да бъде сключен без съвместните усилия на европейците, американците, канадците, на австралийците и японците“, добави той.
(БТА)
 

 

