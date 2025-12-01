IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 5

Ники Кънчев за Любослав Пенев: Не иска и да чуе за помощ

Едвам накарали съпругата му да открие дарителска сметка

01.12.2025 | 19:18 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Телевизионният водещ Ники Кънчев насърчи последователите в социалните мрежи да помагат в борбата на Любослав Пенев с коварното заболяване. Той сподели, че вече е дарил по сметките на съпругата на ветерана. 

По думите на Кънчев Пенев не е искал да чува за помощ и приятелите му едва накарали Кристина да открие дарителска сметка. 

"Той ни донесе гигантска радост, нека днес ние да му помогнем!

Любо Пенев се бори за живота си, а в тази страна Човекът винаги трябва да бъде в центъра! Един Човек има нужда от помощ!

Ракът отново е споходил Пенев, този път в бъбреците! Лекува се в Германия! От близо месец е там! Нека бием центъра днес за Любо Пенев!

Свързани статии

Самият Любо като истински мъжкар дори и не иска да чуе за помощ! Приятели са помолили

Кристина да открие тази сметка за да можем всички ние заедно да помогнем!

Аз помогнах, давайте и вие!

Не е нужно да давате хиляди, а да сме хиляди", написа Кънчев в социалните мреж

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Ники Кънчев Любослав Пенев
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem