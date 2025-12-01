Ники Кънчев за Любослав Пенев: Не иска и да чуе за помощ

Телевизионният водещ Ники Кънчев насърчи последователите в социалните мрежи да помагат в борбата на Любослав Пенев с коварното заболяване. Той сподели, че вече е дарил по сметките на съпругата на ветерана.

По думите на Кънчев Пенев не е искал да чува за помощ и приятелите му едва накарали Кристина да открие дарителска сметка.

"Той ни донесе гигантска радост, нека днес ние да му помогнем!

Любо Пенев се бори за живота си, а в тази страна Човекът винаги трябва да бъде в центъра! Един Човек има нужда от помощ!

Ракът отново е споходил Пенев, този път в бъбреците! Лекува се в Германия! От близо месец е там! Нека бием центъра днес за Любо Пенев!

Самият Любо като истински мъжкар дори и не иска да чуе за помощ! Приятели са помолили

Кристина да открие тази сметка за да можем всички ние заедно да помогнем!

Аз помогнах, давайте и вие!

Не е нужно да давате хиляди, а да сме хиляди", написа Кънчев в социалните мреж