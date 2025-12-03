ЕС е изправен пред най-голямата криза: Разследват и Урсула за измама

Разследване на евентуална измама, включваща високопоставени служители, заплашва със сериозна криза в Европейския съюз (ЕС), съобщава Politico. Разследването засяга председателя на ЕС Урсула фон дер Лайен. Европейската прокуратура я подозира в нередности в търга за създаване на дипломатическа академия.

Разследването нанесе нов удар върху репутацията на фон дер Лайен. Критиците вече използват случая, за да призоват за оставката ѝ. Както отбелязва Манон Обри от фракцията на левицата, доверието на гражданите в европейските институции е заложено на карта. Скандалът също така изостря напрежението в ръководството на ЕС.

Длъжностни лица в Брюксел се опасяват, че случаят може да се превърне в най-големия след масовата оставка на Комисията през 1999 г. Един от защитниците на фон дер Лайен заяви, че опонентите ѝ използват всяка възможност да я атакуват.

Урсула фон дер Лайен е изправена пред най-сериозното предизвикателство пред отчетността на ЕС от последно поколение — разследване за измама, в което са замесени две от най-големите имена в Брюксел, заплашващо да прерасне в пълномащабна криза.

Точно година след началото на втория си мандат като председател на Комисията, фон дер Лайен, вече измъчвана от въпроси относно ангажимента си към прозрачността и на фона на тлеещо напрежение с външнополитическото крило на блока, сега трябва да намери начин да избегне забъркването в скандал, който датира от първите ѝ години на поста.

Полицията задържа бившия вицепрезидент на Комисията Федерика Могерини, италиански политик от лявоцентристкия кръг, която ръководеше външнополитическото крило на ЕС, Европейската служба за външна дейност, от 2014 до 2019 г., и Стефано Санино, италиански държавен служител, който беше генерален секретар на ЕСВД от 2021 г. до замяната му по-рано тази година.

Европейската прокуратура заяви, че има „сериозни подозрения“, че тръжната процедура от 2021-2022 г. за създаване на дипломатическа академия към Колежа на Европа, където Могерини е ректор, не е била справедлива и че фактите, ако бъдат доказани, „биха могли да представляват измама при обществени поръчки, корупция, конфликт на интереси и нарушение на професионалната тайна“.

Сагата изглежда ще разпали и без това обтегнатите отношения между фон дер Лайен и настоящия шеф на ЕСВД, върховния представител на ЕС Кая Калас, съобщиха четирима служители на ЕС пред изданието. По-рано тази година Санино напусна поста си на генерален секретар и пое видна роля в Комисията на фон дер Лайен.

Могерини, Санино и трето лице не са обвинени и задържането им не предполага вина. Разследващият съдия разполага с 48 часа от началото на разпита им, за да вземе решение за по-нататъшни действия.

„Криминален сериал“

Разследването идва на фона на недоволство на избирателите сред евроскептичните, популистките и крайнодесните партии, както и във време, когато ЕС оказва натиск върху държави както в блока, така и извън него, заради собствените им корупционни скандали.

„Забавно е как Брюксел изнася лекции на всички за „върховенството на закона“, докато собствените му институции приличат повече на криминален сериал, отколкото на функциониращ съюз“, каза Золтан Ковач, говорител на унгарското правителство, което е изправено пред критики от ЕС, в социалната мрежа X.

❗️Another day, another “shock” EU scandal. Belgian police raiding the EEAS and the College of Europe at dawn? Documents seized, arrests made, corruption and procurement fraud on the table. The EU’s prestigious “finishing school” for Eurocrats now under investigation for insider… — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) December 2, 2025

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви пред държавните медии , че служителите на ЕС „предпочитат да игнорират собствените си проблеми, докато постоянно поучават всички останали“.

ЕС се бори да се отърси от поредица корупционни скандали от началото на това десетилетие. Обиските във вторник идват след скандала „Катаргейт“ от 2022 г. , когато държавата от Персийския залив беше обвинена в опит да повлияе на евродепутатите чрез подкупи и подаръци, както и след тазгодишното разследване за подкупи на лобистката дейност на китайския технологичен гигант Huawei в Европа.

Тези разследвания бяха свързани с членове на Европейския парламент и по това време служители на Комисията бързо обвиниха законодателите и се дистанцираха от скандалите.

Но Комисията не е имунизирана срещу обвинения в неправомерни действия . През 2012 г. тогавашният комисар по здравеопазването Джон Дали подаде оставка заради скандал с лобиране в тютюневата индустрия . Самата фон дер Лайен беше обект на критики от Общия съд на ЕС, който по-рано тази година постанови, че тя не е трябвало да укрива от обществеността текстовите съобщения, които е обменяла с главния изпълнителен директор на фармацевтичния гигант Pfizer по време на пандемията от Covid-19.

Разкритията от вторник са далеч по-опасни за Комисията, предвид високия профил на заподозрените и сериозността на обвиненията, с които са изправени.

„Катастрофално въздействие“

След като беше вицепрезидент на Европейската комисия (ЕК) и ръководител на ЕСВД, Могерини беше назначена за ректор на Колежа на Европа през 2020 г. на фона на критики , че не е квалифицирана за поста, не отговаря на критериите и се е включила в надпреварата месеци след крайния срок. През 2022 г. тя стана директор на Дипломатическата академия на Европейския съюз, проектът, който беше в основата на внезапните акции във вторник.

Санино, бивш италиански дипломат, беше най-високопоставеният държавен служител на ЕСВД, а сега е генерален директор на отдела за Близкия изток, Северна Африка и Персийския залив в Комисията.

Кристиано Себастиани, представител на персонала на един от големите синдикати в ЕС, Renouveau & Démocratie, заяви, че ако бъдат доказани, твърденията ще имат „катастрофално въздействие върху доверието в съответните институции и в по-широк смисъл върху възприятието на гражданите за всички европейски институции“. Той каза, че е получил „десетки съобщения“ от служители на ЕС, обезпокоени от щети по репутацията.