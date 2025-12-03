Ако корупционният скандал не довърши Зеленски, мирното споразумение ще го направи

Беше тежка седмица за всички в Киев - електричеството е налично, но с прекъсвания, а през повечето нощи има удари с дрон или ракета. Времето е в синхрон - мрачно и облачно.

За президента Володимир Зеленски това беше особено неприятно. През последните седем дни той загуби началника си на кабинета си, руснаците твърдят, че са превзели стратегическия град Покровск, а американците засилиха исканията му да направи унизителни териториални отстъпки в замяна на мир.

Във вторник сутринта депутати от опозицията в украинския парламент се събраха около стола на председателя, за да блокират предложения от Зеленски бюджет и да поискат оставка на правителството.

"Украйна подхожда към всички дипломатически усилия с изключителна сериозност – ние сме ангажирани с постигането на истински мир и гарантирана сигурност“, отбеляза Зеленски във вторник в обичайна публикация в социалните мрежи след разбор с преговарящия екип, който се беше завърнал от Флорида след разговори с американците.

По-късно Зеленски пътува до Франция за разговор с Макрон, а ден след това кацна в Ирландия за първото си официално посещение там от началото на войната.

Но зад кулисите съдбата на Зеленски се решава. Ще продължи ли той като военен лидер или, подобно на Уинстън Чърчил преди него, лидерството му ще бъде прекратено още преди да избухне мир?

В продължение на години Володимир Зеленски и Андрей Ермак бяха неразделни. Напускането на началника на кабинета миналия петък след обиск в офиса му от служители по борбата с корупцията оставя едра, 198 см голяма дупка в сърцето на президентската администрация на Киев. "Технически, да [Зеленски може да оцелее]“, смята Володимир Фесенко, директор на базирания в Киев политически мозъчен тръст Penta и добавя: "Науката показва, че можете да продължите да живеете без дясната си ръка".

Всъщност, тази политическа ампутация в много отношения ще бъде положителна за президента, премахвайки потенциално фатална вътрешнополитическа криза и задоволявайки исканията на широк политически електорат, отчужден от грубия Ермак.

Но това не означава, че Зеленски няма да е пострадал в резултат на това, пише The Telegraph.

Оставката на Ермак

Предполагаемата схема за подкуп от 100 милиона долара в "Уркeнерго“, която свали Ермак (който отрича да е извършил нарушение и не е посочен като заподозрян от разследването), навреди на репутацията на Зеленски у дома и беше използвана от Русия за пропагандни цели.

Но най-очевидният удар щеше да е върху авторитета на Зеленски. Ермак, стар приятел от времето на президента в шоубизнеса, черпеше властта си от властта на Зеленски.

Неговата дефенестрация е поразително доказателство, че самият украински лидер не е неприкосновен.

Фактът, че врагове като бившия президент Петро Порошенко, опозиционни депутати и дори някои членове на собствената партия "Слуга на народа“ на Зеленски се чувстваха достатъчно уверени, за да поискат – и да спечелят – загубата на Ермак, е само поредният знак, че неформалното политическо примирие, което се пази от 2022 г. насам, е под напрежение.

Във вторник сутринта Порошенко и депутатите от неговата партия "Европейска солидарност“ блокираха трибуната на председателя в парламента, завръщайки се към шумните сцени, познати от мирновременна Украйна.

Може би по-важното е, че фактът, че авторитетът на Зеленски може да бъде оспорен на официално ниво, е отражение на намаляващата му популярност сред широката общественост. Реалността е, че насаме много украинци се оплакват от него.

Последните налични проучвания, публикувани през октомври, показват, че само една четвърт от тях смятат, че той трябва да остане на власт след края на войната. Вероятно в знак на признание за това, самият Зеленски заяви, че няма да се кандидатира за преизбиране след войната. Непубликувани вътрешни проучвания предполагат, че общественото доверие в него също е спаднало драстично след корупционния скандал.

Така че, макар отстраняването на Ермак да може да спре гниенето, то може да доведе и до разпространението му, за да заплаши самия президент.

Политическото обвинение срещу Ермак беше, че е монополист, който систематично отстранява всеки друг служител с капка независимо мислене или лична популярност. Това е обвинение, което е отдавна предшествало неотдавнашния скандал, който го свали от власт.

Серия от уволнения на известни личности от началото на пълномащабното нахлуване са били приписани на решимостта на Йермак да управлява нещата сам, предполага един източник.

Едновременно с това се оплаква, че той просто пълни президентската администрация с хора, които се страхуват да му задават въпроси, но и че манията му да има последната дума за всичко означава, че той се е превърнал в пречка за множество критични проекти, включително дипломатически контакти със Запада.

"Никой не плаче за това, освен може би Ермак“, казва Соломия Бобровска, депутат от опозиционната партия "Голос“. Подобно на много украински депутати, тя смята, че Ермак е изградил машина за заобикаляне и неутрализиране на парламента. Може би, предполага тя, неговият наследник ще възстанови отношенията между парламента на улица "Грушевски“ в Киев и президентския офис на 10 минути пеша на улица "Банкова“.

Коя е истинската опасност за Зеленски?

Истинската опасност за Зеленски, казва Фесенко, ще дойде, ако разследващите антикорупционни организации открият доказателства, които го замесват пряко в корупционния скандал с "Укренерго“.

Няма никакви предположения самият Зеленски да е замесен по някакъв подобен начин. Но дори и така, реалистично се обмисля кой може да дойде следващият. И ако Доналд Тръмп успее да посредничи за мирно споразумение, въпросът може да бъде решен по-скоро, отколкото по-късно.

Докато войната продължава обаче (и въпреки мирните преговори тя може да продължи години, дори десетилетия повече), Украйна не може законно, камо ли на практика, да проведе избори.

Русия обича да подчертава, че това вече прави Зеленски нелегитимен, защото е преминал мирновременния си мандат от изборите през 2019 г. Но това твърдение не се радва особено на подкрепа сред украинските избиратели. Дори Порошенко все още настоява, че Зеленски е демократично легитимният главнокомандващ.

Разбира се, демокрацията не може да бъде поставяна на пауза за неопределено време. В един момент Украйна може да се наложи да намери начин да проведе избори, докато се бори.

Главният печеливш би бил единственият му надежден съперник, бившият военен началник (и настоящ посланик в Лондон) Валери Залужни. Но засега Залужни демонстративно мълчи, ограничавайки публичните си коментари до безлични статии за важността на победата и продължаващата подкрепа за страната.

Може би затова много хора в Киев започнаха да говорят за компромис, правителство на националното единство в стил Чърчил, състоящо се от членове на всички партии.

Напускането на Ермак, казват те, създава възможност за преминаване към по-колегиален подход към управлението във военно време.

Това не би било перфектно, предполага един бивш служител. Но би се справило с демократичния дефицит поне за малко по-дълго време.