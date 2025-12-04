Журналисти на TSN в Париж откриха дъщерята на Владимир Путин, Лиза Кривоногих, която живее във Френската столица. В разпален разговор те предложиха на младото момиче да дойде в Киев "като система за противовъздушна отбрана", а тя отговори, че не може да помогне по никакъв начин

Лиза Кривоногих е извънбрачна дъщеря на Путин. Според информацията, тя работи като мениджър в две парижки художествени галерии, известни с излагането на антивоенно изкуство. Именно край една от тези галерии се случва сблъсъкът с журналистите.

Журналісти знайшли позашлюбну доньку путіна в Парижі та запропонували їй поїхати в Україну. Лізу Кривоногих зустріли біля артгалереї. На пропозицію приїхати до Києва та виступити як "живе ППО" дівчина відповіла відмовою, зазначивши, що їй "дуже шкода".https://t.co/scYtwHzlWd… pic.twitter.com/AENz5bi9fd — 5 канал 🇺🇦 (@5channel) December 3, 2025

На мястото на срещата с украинския снимачен екип, Кривоногих първоначално изглеждала уплашена, като заявила, че не дава разрешение да я снимат. Интересното е, че през цялото време тя не отрича, че е дъщеря на Путин.

"Преди три седмици Вашият баща уби брат ми. Как изобщо живеете в Европа, в такава омразна, проклета Европа?", попитал журналистът момичето.

В отговор тя се опитала да мълчи, криейки лицето си. Въпреки това, впоследствие все пак се е завързал кратък диалог

Журналист: Е, това е Вашият баща. Най-малкото, можете да му се обадите и да кажете: "Татко, спри да обстрелваш Киев".

Кривоногих: Е, разбира се.

Журналист: Можете да дойдете в Киев и да послужите като ПВО, това е по-добро от всякакви Patriot, да отидете в Покровск.

Кривоногих: Вие си ме представяте, нали? Как сега ще отида.

Журналист: Аз прекрасно си ви представям.

Кривоногих: За съжаление, по никакъв начин не мога да помогна. Много съжалявам.

Предполагаемата "тайна дъщеря" на руския президент беше разкрита от независимата медия "Проект" през 2020 г., като част от разследване на богатството на Светлана Кривоногих, руска милионерка, която твърди, че дължи богатството си на романтична връзка с Путин. "Проект" също така твърди, че дъщерята на Кривоногих, родена през 2003 г., има "странна прилика" с Путин, което предизвика спекулации, че тя и руският президент имат дете.