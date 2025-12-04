Мъжът, арестуван с 31 000 лв. кеш на протеста: Минавах случайно

Задържаният с 31 хиляди лева по време на размириците след протеста срещу управлението и бюджета в София представи своята версия защо е носил такава голяма сума.

"Това са имена на столични улици, там държа апартаменти, които давам под наем. Трябваше да внеса парите на банкомат в банка. Голяма част от сумата е за ремонт, другата е от осигуровки, оборот от апартаментите. Не са пари, с които да плащам на протестиращи", заяви пред Нова тв Симеон Петров.

"Когато тръгнах в посока "Патриарх Евтимий", стигнах до "Оборище", понеже пътят беше отбит. Оставих колата и реших, че ще се движим пеша с моя колега, докато стигнем до банката. Тогава разбрах, че има протест. Снимах видео за TiKTok и точно на Триъгълника на властта ме спря полицай. Не съм проявявал агресия. Униформеният каза: "Стой, легни на земята". Бутна ме, сложи коляно върху мен, натисна ме. Беше доста грубо отношението. Казах, че не съм от протестиращите. Каза ми: "Няма такива работи, млъкни.“ Предупредих при ареста, че имам голяма сума в мен. Никой не ми обърна внимание. Не обясниха защо ме задържат", разказа Симеон.

Той преотдава жилища под наем през платформата Airbnb.

По думите му в Първо районно управление били общо 13 души.

"Там ми направиха втори обиск. Снимаха ми парите, заедно с личната карта. Казах им, че това са имена на улици в София, където има апартаменти, мога да предоставя договори за всичко. Нито един нормален човек, който плаща на протестиращи няма да отиде с 30 хиляди лева вечерта", уточни той.

На уточнението на водещия, че при наемане на жилища чрез платформата обаче се плаща онлайн преди това, а той е носил кеш, Петров обясни: "Това е сума за собствениците, сума за битови сметки - "Топлофикация" и т.н., знаем каква е сумата при изравнителни сметки. Това са пари, които са от оборот и които трябва да платя. Битовите сметки, които са много, не ги плащам онлайн, а на Изи Пей на ръка, така предпочитам аз. Надписани са така, да не ги объркам."

Има пари от нощувка, която е дадена, и пари, които са за битовите сметки. Има и такива, които не искат да плащат по банка, други плащат по банка, каза Петров.

И поясни, че не познава Божидар Бобоков - син на бизнесмена Атанас Бобоков, за който се твърди че му е дал пари, за да присъства на демонстрацията.