Велосипедист загина край омуртагското село Плъстина

Велосипедист е загинал след катастрофа край омуртагското село Плъстина. Пътният инцидент е станал вчера, около 17:40 часа, на третокласен път на територията на общината, информират от Областната дирекция на МВР в Търговище.

Загиналият е 64-годишен мъж от село Церовище. При управление на велосипед с посока на движение от село Плъстина към град Омуртаг, мъжът е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал в правомерно движещ се лек автомобил "Фолксваген", управляван от 49-годишен правоспособен водач от село Звездица.

Велосипедистът е починал на място, допълват от полицията.

Шофьорът на микробуса е тестван за евентуална употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни. По случая е образувано разследване.

За БТА кметът на село Церовище Лейля Мехмедова разказа, че жертвата има двойно гражданство. Той е пенсионер по болест и през летните месеци пребивава в България, а през зимата се прибира при семейството си в Турция. Заради приятната есен, тази година той все още не бил отпътувал за южната ни съседка.

Мъжът е запален любител рибар. В деня на злополуката отново е бил на риболов на язовир край село Менгишево, а инцидентът е станал, когато се е връщал оттам.