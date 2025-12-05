IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 67

Велосипедист загина край омуртагското село Плъстина

Той е бил на риболов, инцидентът е станал на прибиране към дома ми

05.12.2025 | 13:54 ч. Обновена: 05.12.2025 | 13:55 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Велосипедист е загинал след катастрофа край омуртагското село Плъстина. Пътният инцидент е станал вчера, около 17:40 часа, на третокласен път на територията на общината, информират от Областната дирекция на МВР в Търговище. 

Загиналият е 64-годишен мъж от село Церовище. При управление на велосипед с посока на движение от село Плъстина към град Омуртаг, мъжът е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал в правомерно движещ се лек автомобил "Фолксваген", управляван от 49-годишен правоспособен водач от село Звездица. 

Велосипедистът е починал на място, допълват от полицията. 

Шофьорът на микробуса е тестван за евентуална употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни. По случая е образувано разследване. 

За БТА кметът на село Церовище Лейля Мехмедова разказа, че жертвата има двойно гражданство. Той е пенсионер по болест и през летните месеци пребивава в България, а през зимата се прибира при семейството си в Турция. Заради приятната есен, тази година той все още не бил отпътувал за южната ни съседка. 

Мъжът е запален любител рибар. В деня на злополуката отново е бил на риболов на язовир край село Менгишево, а инцидентът е станал, когато се е връщал оттам.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

село Плъстина Велосипедист пътен инцидент ОДМВР-Търговище село Церовище
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem