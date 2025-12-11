Разликата между ГЕРБ и ПП-ДБ е вече под 3%, ДПС -НН падат на четвърто място

82% от българите протестират срещу модела на управление. Това сочат данните от проучване на социологическата агенция „Маркет ЛИНКС“.

Националното проучване, финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС“, е проведено сред 1009 лица над 18 г. в страната в периода 3-7 декември по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

61% от включилите се в допитването не са съгласни с твърдението, че протестите целят да всеят хаос, докато 31% са на противоположното мнение. 9% нямат мнение.

„Българското общество знае точно за какво протестира. Протестира срещу системата на управление, срещу този модел, срещу бюджета. Иска оставка на кабинета и протестира срещу лидерите на тази коалиция“, коментира в „Тази сутрин“ социологът от „Маркет ЛИНКС“ Добромир Живков.

Той уточни, че симпатизантите на БСП и „Има такъв народ“ подкрепят протеста, като техните резултати са над средните.

„За“ и „против“ бюджета

Против бюджета са 72% от включилите се в социологическото проучване. 11% са „за“, а 17% нямат мнение.

56% от българките граждани подкрепят искането за оставка на кабинета „Желязков“.

„Отново имаме ясно изразена позиция. И все пак много хора се притесняват страната да не влезе отново в спирала на избори“, уточни Добромир Живков.

Оценка на посоката на развитие на страната

„Наблюдаваме успореден спад в доверието и в премиера Росен Желязков, и в правителството. От януари, когато правителството влезе с около 27% доверие, сега е почти с 10 пункта надолу“, каза социологът.

Доверието в Народното събрание

„Струва ми се, че има тежък блокаж в настоящото Народно събрание. Въпреки това засега работи парламентът, докато няма оставка и не бъдат завъртяни следващите мандати. Нищо не можем да кажем повече от това“, коментира Добромир Живков.

Има ясна тенденция на политизиране на българското общество – връщане отново в темите, които са свързани с управлението. Отново голяма част от българите са готови да гласуват – над 3,4 милиона могат да излязат до урните в настоящия момент.

Колко партии ще влязат в парламента, ако се стигне до предсрочен вот?

По думите на социолога има изключително интересна динамика в подкрепата за партиите. ГЕРБ-СДС са първа политическа сила със 17% подкрепа. Втори са ПП-ДБ с 14,7% подкрепа. Трети са „Възраждане“ с 9,3% подкрепа, а четвърти „ДПС-Ново начало“ с 9,1% подкрепа. Пети са МЕЧ с 5,3%, а шести БСП с 4,7% подкрепа.

„Очевиден е сериозният спад в дела на подкрепа за ГЕРБ, като в последния месец е намалял с 5%“, уточни социологът от „Маркет ЛИНКС“.

Наблюдава се мобилизация на подкрепящите ПП-ДБ. „Възраждане“ остават устойчиви, а при „ДПС-Ново начало“ също има спад с около 4%.

Под 4-процентната бариера, ако изборите бяха днес, остават „Величие“, „Има такъв народ“ и АПС.