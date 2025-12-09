Радев: Управляващите изобретиха нов жанр, но не могат да скрият очевидното

Управляващите изобретиха нов жанр – протест в подкрепа на властта. Навремето на това му викахме “манифестация“, но то не може да скрие очевидното, а то е, че недоволството е масово. Така държавният глава Румен Радев коментира контрапротеста, който в момента се провежда в почти цяла България, организиран от ДПС-НН в подкрепа на кабинета “Желязков”.

“Българите са възмутени от арогантността и високомерието, от провокациите, които олигарсите устройват, за да дискредитират протеста на свободните хора“, отбеляза Радев.

“В момента службите и специализираните структури на МВР са заети и са впрегнати от същите тези олигарси срещу техните политически опоненти. Предупреждавам, че това е груба злоупотреба с власт и за нея ще се търси отговорност. Призовавам също така служителите на реда да не петнят честта на пагона и да не жертват своето професионално бъдеще заради хора, които утре ще ги зарежат и ще избягат със своите частни самолети“, заяви Радев.

По думите му това се случва от "същите тези олигарси, които стоят отгоре и консумират цялата власт".

"Който дели българите на етноси или поколения, работи за своите партийни интереси, а не за България. Призовавам, когато протестираме, да спазваме закона и да не забравяме за какво сме се събрали - вярата, че България на закона е възможна и заедно сме по-силни от мафията", коментира Радев и припомни, че за първия вариант на бюджета е казал, че това е "бюджет на измамата", а сега има "бюджет на отложената измама".

"Цялото това натоварване на бизнеса и на гражданите е отложено и ще се случи от 2027 г. Това, което тревожи хората, е, че както и да изглеждат цифрите в бюджета, докато те са в ръцете на същите тези олигарси, българите не вярват, че този бюджет ще се харчи в техен интерес", коментира Румен Радев.

На въпрос дали е готов да излезе със свой политически проект, държавният глава заяви "Ще го направя, когато най-малко го очаквате".