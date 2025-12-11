Желязков обяви: Правителството подава оставка

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 10 / 10

"Правителството подава оставка. Нашата коалиция обсъди настоящия момент, предизвикателставата пред, които сме изправени и решенията, които трябва да вземем", заяви премиерът Росен Желязков.

Това стана преди гласуването на шестия вот на недоверие на кабинета, внесен от ПП-ДБ за икономическата политика на кабинета.

Гласуването на вота бе насрочено за 13.30 часа, но Павела Митова от ИТН поиска 30 минути почивка от името на ПГ на ИТН. В изпълнената пленарна зала не присъства премиера Росен Желязков и неговите министри, както и лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов и водещи политици на партията.

Нямаме съмнение, че на предстоящия за гласуване вот на недоверие правителството ще получи подкрепа. Независимо от това за нас решенията на НС имат смисъл когато изразяват волята на суверена, каза премиерът Росен Желязков.

"За нас решенията на НС имат смисъл тогава, когато изразяват волята на суверена. Нашето желание е да бъдем на висотата на исканията обществото.

Тази гражданска енергия трябва да бъде подкрепена", каза Желязков, имайки предвид протестите.

В настоящия момент, както и Конституцията и политическата воля поверяват, властта произтича от суверена - от народа. Vox populi vox Dei, каза Желязков.

Премиерът говори за предизвикателствата. За довършване на европейското членство - влизане в еврозоната. "Обещахме и постигнахме ръст в приходите на бюджета", заяви Желязков.

"Протестът беше срешу самонадеяност и аругантност. Този протест е за ценности. Това е протест за поведение за отношение. От тук напред предстои едно голямо предизвикателство това правителство няма да преведе по един спокоен начин страната в първите месеци на 2026 г.. Протестите да излъчат своите автентични искания и да го адресират към лидерите на протеста. Преходът трябва да бъде гарантиран и тази гаранция да се каже сега преди гласуване вота на недоверие", заяви Желязков.

Предизвикателствата пред нас са много - този кабинет дойде като резултат от коалиция между различни партии, обединени от целта си България да продължи по европейския си път на развитие.

Обещахме макроикономическа стабилност и я постигнахме. Приехме и ще изпълним бюджетната рамка за догодина. Независимо от всички коментари, Бюджет 2026 е бюджет на социалната защита и увеличаване на покупателната способност.

Нашите политически опоненти не успяха да разберат това. Осъзнаваме, че протестът беше срещу самонадеяност и арогантност, протестът е протест за ценности, не е протест срещу политически опонент за политики, а протест за поведение и отношение, каза още Желязков.

Оттук напред предстои голямо предизвикателство, което няма да позволи това правителство да преведе страната по спокоен път в първите месеци на 2026 г. Това гражданите го оставят на заден план, затова и протестите трябва да излъчат своите автентични заявки за това как се вижда управлението на страната в прехода към избори и след изборите през 2026 г. Това гражданите трябва да го адресират към лидерите на протеста, за да могат да заявят каква е визията им за управление в следващите турбулентни месеци. Преходът трябва да бъде гарантиран.

Преходът трябва да бъде гарантиран и тази гаранция трябва да се каже сега преди гласуването на Бюджет 2026. Ако парламентът не приеме до края на декември законът за държавния бюджет, за бюджета на ДОО и НЗОК, правителството ще внесе удължителен бюджет. В тази връзка ви уведомявам, че правителството подава оставка", заяви Желязков.

Вотът се състоя след антиправителствените протести ден по-рано, на които лидерът на ПП Асен Василев призова кабинета да си отиде още преди днешното гласуване, което не се случи. Пред своите симпатизанти той предупреди: „Ако не гласуват оставката, ще се съберем още повече и няма да си тръгнем“.

За последно кабинетът „Желязков“ оцеля при вот на недоверие в средата на септември. На 18 септември бе петият вот, при който правителството получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.