Проф. Михаил Константинов: Считайте властта за свалена

"Власт се сваля с протести, особено с такива масови като този. Но в демократичните държави власт се печели чрез бюлетини. Считайте властта за свалена. Въпросът е тази енергия какво ще произведе", заяви математикът проф. Михаил Константинов в предаването "Денят ON AIR", анализирайки случващото се в страната ни.

Самият той очаква избори в края на февруари или в началото на март 2026 г.

"Тази власт си отива. Големият въпрос е какво става след това. Президентът е лицето на алтернативата, много хора го припознават. Радев ще направи ход и ще бъде първа политическа сила", каза на свой ред политологът Слави Василев пред Bulgaria ON AIR.

"За мислещите хора в България е ясно, че светът се променя бързо. Отношенията между САЩ и Европа са силно счупени. Концепцията на САЩ за национална сигурност сложи на място бездарното управление на Европа. Те са патологично бездарни тези хора, типични неможачи. Войната в Украйна, бавно и с много жертви, отива към своя край, по-силният побеждава", анализира още проф. Константинов.

"Тази перфектна буря, която професорът очерта, съвпада с това, което президентът дълги години говори. През януари хората ще усетят по джоба си какво ще им струва еврото и тогава ще се сетят за Радев, защото той настояваше най-малкото за референдум", добави Слави Василев.

