4 зодии навлизат в силен нов период след 10 декември

Нептун се установява директно в Риби на 10 декември, присъединявайки се към Сатурн за последния си престой в този ефирен воден знак. Нептун ще остане в Риби до 26 януари, последният път, когато това ще се случи в живота ни. Енергията е магическа и магнетична, но също така е интензивна. Нептун в Риби ви моли да уважавате интуицията си и да обръщате внимание на мечтите си.

Вселената винаги знае пътя, дори и да не сте сигурни кой път да поемете. Вместо да се опитвате да разберете всичко, проучете какво е или не е предназначено за вас. Няма грешен избор, освен просто да останете неподвижни. Освободете се от тревогата или объркването и просто кажете на вселената, че сте готови да бъдете водени. Доверете се, че тази енергия ще ви води към най-щастливия и най-добър живот.

Тази седмица се откажете от мисълта, че знаете най-добре или че трябва да вземете логично решение. Вместо това, бъдете готови да видите къде ви отвежда течението на съдбата. Разгледайте всяка възможност, която ви се изпречи, и знайте, че всяка служи като стъпка към живота, за който сте мечтали.

А ето и за кои 4 зодии предстои мощна нова ера след 10 декември:

Рак

Вие сте предназначени за много повече, отколкото някога сте си мислили, Рак. Навлизате в една от най-духовните фази на живота си, когато мечтите се проявяват и изведнъж разбирате каква е вашата божествена цел в този живот.

Нептун се установява директно в Риби в сряда, 10 декември. Енергията на Риби представлява вашата връзка с духовното. Става въпрос и за способността ви да се възползвате от нови възможности и да разбирате смисъла на живота си. И все пак, Нептун изисква да поемате рискове и да се вслушвате в интуицията си, дори ако няма потвърждение за изборите, които правите.

Когато Нептун е директен в Риби, той се присъединява към Сатурн, който вече се движи директно в същия зодиакален знак. Докато Нептун ви моли да мечтаете и да слушате интуицията си, Сатурн ви осигурява мотивацията и ресурсите, за да превърнете в реалност всичко, което желаете. Навлизате в изключително щастлив период, защото всичко, за което сте работили, най-накрая ще се осъществи. Просто се уверете, че почитате интуицията си с всеки избор, който правите.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg