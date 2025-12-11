Коалиция ПП-ДБ поиска оставката на кмета на Пловдив

Коалиция "Продължаваме Промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) настоява за незабавната оставка на кмета на Пловдив Костадин Димитров, като го обвинява в допускане на пряка заплаха за сигурността на гражданите по време на протеста снощи. Това съобщиха от коалицията, които посочиха, че Община Пловдив е издала две отделни разрешения за два протеста, насрочени за едно и също време и място.

Според ПП-ДБ двата протеста са имали несъвместими искания и ценностни позиции, което е създало предвидим риск от напрежение и инциденти. Първото разрешение е подписано от заместник-кмета по обществен ред Ангел Славов, а второто - от заместник-кмета Николай Бухалов, допълват от коалицията.

Коалицията е категорична, че с това си действие местната власт е нарушила чл. 12 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, който изрично забранява провеждането на събрания, когато съществува непосредствена опасност за сигурността на гражданите. В позицията им се посочва, че политическата и административна отговорност не може да бъде прехвърлена върху заместник-кметовете, тъй като крайната отговорност се носи от кмета на общината. „Кмет, който допуска подобно струпване на протестиращи с противоположни искания, без адекватна координация и без гаранции за сигурността, не може да остане на поста си", пише още в позицията на коалицията.

От ПП-ДБ благодарят на гражданите за мирното и отговорно поведение по време на протеста, както и на организаторите, доброволците и служителите на МВР, които с професионалните си действия са предотвратили ескалация.

Към момента няма коментар от пресцентъра на общинската администрация.