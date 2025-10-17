Костадинов: ГЕРБ няма да се примири да играе втора цигулка

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов заяви, че страната ни е в политическа криза от 2021 година насам.

“Това, че в момента имаме някаква временна корпулентна стабилност, не означава, че сме излезли от политическата криза, а напротив – това е временен това е временен етап, защото ГЕРБ и ДПС като двете основни клиентелистки формации в центъра на българския политически живот са се прегърнали в една смъртоносна хватка”, каза още депутатът.

Костадинов е на мнение, че ГЕРБ няма как да се примирят да “играят втора цигулка, каквито очевидно са към момента”.

“Техните политически структури по места искат избори, защото отчаяно искат да се отърват от тежката сянка на Пеевски“, добави лидерът на “Възраждане”.

"Управлението е счупено, Министерският съвет е счупен, парламентът е счупен. Дори да се залепи по някакъв начин - не може управлението на една държава да се крепи на волята на 4-5 купени "независими" народни представители. Смятам, че най-доброто решение за България е да отидем на избори”, добави Костадинов.

Депутатът обяви и какви са двата хода, които според него има пред себе си Борисов - да отиде на избори, за да запази поне част от партията си. "Другият е - да отиде на гости на Ахмед Доган и двамата да играят на сантасе”.