IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 34

Едва 61 депутати се регистрираха в НС, кворум няма

Следващото заседание ще е утре от 9 часа

15.10.2025 | 09:19 ч. Обновена: 15.10.2025 | 09:35 ч. 13
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Съвсем очаквано, Народното събрание не успя да събере необходимия кворум за провеждане на заседание днес. Регистрираха се само 61 народни представители. Опозиционните партии заявиха, че няма да се регистрират и призоваха за оставка на правителството.

Трусът в управляващата коалиция дойде след вчерашното изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който заяви, че повече няма да осигурява кворум в пленарна зала, а за днес прати министрите си по родните им места.

Свързани статии

Борисов също така призова и за оставка на председателя на парламента доц. Наталия Киселова.

Следващото заседание е насрочено за утре от 9:00 ч, обяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

НС кворум народни представители пленарно заседание Наталия Киселова правителство опозиция
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem