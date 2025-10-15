Едва 61 депутати се регистрираха в НС, кворум няма

Съвсем очаквано, Народното събрание не успя да събере необходимия кворум за провеждане на заседание днес. Регистрираха се само 61 народни представители. Опозиционните партии заявиха, че няма да се регистрират и призоваха за оставка на правителството.

Трусът в управляващата коалиция дойде след вчерашното изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който заяви, че повече няма да осигурява кворум в пленарна зала, а за днес прати министрите си по родните им места.

Борисов също така призова и за оставка на председателя на парламента доц. Наталия Киселова.

Следващото заседание е насрочено за утре от 9:00 ч, обяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова.