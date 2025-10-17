Какво да очакваме от срещата Тръмп-Зеленски?

Президентът Володимир Зеленски ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп във Вашингтон днес, 17 октомври, а Киев се стреми да осигури по-силна подкрепа за войната с Русия.

С нарастващото отношение на Тръмп към Украйна, има надежди, че срещата - шестата му със Зеленски, откакто встъпи в длъжност - може да доведе до доставките на така желаните ракети "Томахоук“.

Въпреки че Белият дом публично обяви въоръжаването на Украйна с мощните ракети с голям обсег, наблюдателите остават предпазливи, позовавайки се на "нестабилния“ характер на Тръмп.

Нещо повече, Тръмп проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин преди срещата си със Зеленски, обявявайки нова среща на върха с руския лидер в Будапеща. Преди това Тръмп заяви, че ще обсъди с Путин изпращането на "Томахоук“ в Украйна, преди да вземе окончателно решение.

И все пак има надежда, че срещата между Тръмп и Зеленски ще надгради положителното разбирателство, което двамата лидери изградиха през последните седмици, което е в рязък контраст с напрегнатите първи месеци от президентството на Тръмп, пише Kyiv Independent.

На какво се надява Украйна

И двамата лидери намекнаха, че военната подкрепа ще бъде основна тема в дневния ред.

Зеленски каза, че е провел "продуктивни“ телефонни разговори с Тръмп на 11 и 12 октомври, обсъждайки противовъздушната отбрана и далекобойните способности на Украйна. По-късно украинският лидер заяви, че се надява да обсъди тези "чувствителни“ теми с Тръмп по-подробно и лично.

Киев се надява да подобри способността си да атакува руската енергийна инфраструктура и да увеличи икономическите разходи на Москва, докато противовъздушната отбрана е ключов фактор за отблъскване на засилващите се руски въздушни удари по енергийната мрежа на Украйна.

Първоначално неохотен да увеличи доставките на оръжие за Украйна, Тръмп сега изглежда по-склонен да използва военни доставки като тактика за натиск срещу Путин.

През септември администрацията на Тръмп одобри първите доставки на оръжие за Украйна, финансирани от съюзници от НАТО съгласно Списъка с приоритетни изисквания за Украйна (PURL).

След среща със Зеленски в Ню Йорк на 23 септември, Тръмп изненадващо заяви, че с европейската подкрепа Украйна е способна да си върне цялата си територия.

Зеленски планира да обсъди желанието на Украйна да "премине в настъпление“ във войната по време на предстоящата среща, заяви Тръмп на 15 октомври, дни след като президентът на САЩ изрази готовност да изпрати "Томахоук“ на Киев, ако Путин не се съгласи да прекрати военните действия.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет добави към спекулациите на 15 октомври със загадъчна забележка, че Вашингтон е готов да "наложи разходи на Русия“ по начини, "по които само САЩ могат да го направят“.

"Томахоук“ е дозвукова ракета с голям обсег, способна да поразява цели на обхват от 1600 до 2500 километра (1000-1600 мили). Предоставянето на оръжията би представлявало "качествено нов етап на ескалация“, предупреди Путин.

Въпреки това, дали ще бъде направено някакво съобщение, остава несигурно, казва Володимир Дубовик, експерт по отношенията между САЩ и Украйна в Центъра за международни изследвания към Националния университет на Одеса.

"Важно е да се разберат условията на подобно решение, ако то бъде взето. Например, колко от ракетите ще бъдат доставени или колко скоро“, каза той.

Зеленски преди това предположи, че "Томахоук“ биха могли да бъдат финансирани чрез планираната „мега сделка“ – голямо споразумение за закупуване на американско оръжие.

Докато Дубовик казва, че е "предпазливо оптимистичен относно посещението“, украинският депутат Володимир Ариев отбеляза, че решенията на Тръмп обикновено са независими от убедителните усилия на Зеленски.

Променящата се мелодия на Тръмп по отношение на Украйна

През последните месеци Тръмп възприе по-остър тон към Путин. Президентът на САЩ изрази разочарование от безмилостните руски атаки срещу украински градове и се подигра на военната мощ на Русия.

На свой ред, срещата на Тръмп със Зеленски на 23 септември беше далеч от катастрофалното посещение на украинския президент през февруари, което завърши с телевизионен скандал между лидерите.

"Изглежда, че има много по-добра химия между (Тръмп и Зеленски), повече от всякога“, казва Дубовик. Той обаче добавя, че това не означава, че Тръмп "твърдо се насочва към страната на Украйна“.

Президентът на САЩ е правил внезапни завои спрямо Русия и Украйна и преди. През август Тръмп заплаши Путин с масивни санкции, само за да му разстла червен килим на американска земя.

Как срещата между американските и руските съветници следващата седмица и последвалата среща на върха Тръмп-Путин в Унгария ще се отразят на мирния процес, предстои да видим.

"Тръмп е непостоянен“, каза пред Kyiv Independent Даниел Хамилтън, експерт по външна политика в Института Брукингс. Въпреки че се насочва към по-силна подкрепа за Украйна, Тръмп "все още не е оказал истински натиск върху Путин лично“, добави той.

Повтарящите се обещания на Тръмп за санкции срещу Русия винаги идват с условието европейските съюзници да действат първи, подход, който според някои експерти предполага, че той се стреми да прехвърли вината за бездействието.

"В тази ситуация Украйна има само една жизнеспособна стратегия: да разбере характера на Тръмп и да остане твърда в заявената си позиция", добавя украинският депутат Володимир Ариев.