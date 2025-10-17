Картина на Пикасо изчезна при превоза й за изложба в Испания

Испанската полиция разследва изчезването на картина на Пабло Пикасо, която изчезнала по време на транзит от Мадрид към южния град Гранада, съобщиха днес местните власти, цитирани от АФП.

Творбата „Натюрморт с китара“, оценена на 600 000 евро, е трябвало да бъде изложена на събитие, организирано от фондация CajaGranada миналата седмица, съобщи местният в. „Идеал“.

Всички творби за шоуто идвали от частни колекции, казва фондацията.

Източници от полицията потвърдиха, че изчезването на картината се разследва, но не дадоха подробности, позовавайки се на необходимост от конфиденциалност.

Крадците често вземат на мушка работи на Пикаси заради високата им стойност – две негови картини бяха продадени за над 140 млн. долара на търгове през последните години.

Една от най-известните кражби е от 1976 г., когато над 100 картини на художника са откраднато от музей в Авиньон, Южна Франция. Всички те в крайна сметка бяха открити.