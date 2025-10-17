IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Двама загинаха при силен взрив в жилищен блок в Букурещ

Десетина души са ранени при експлозията

17.10.2025 | 12:07 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Двама души загинаха, а десетина други бяха ранени при силна експлозия тази сутрин в жилищен блок в един от секторите на румънската столица Букурещ, предаде Аджерпрес.

От Департамента за извънредни ситуации информираха, че експлозията в сектор 5 е засегнала апартаменти между първия и петия етаж на осеметажен блок и на място са били изпратени издирвателно-спасителни екипи от Инспектората за извънредни ситуации на Букурещ-Илфов (ISUBIF).

От Инспектората съобщиха, че 11 души са погълнали дим при експлозията, а издирвателно-спасителните екипи продължават работа на терен за откриването на други хора, които е възможно да са били затрупани. 

От румънската служба за спешна помощ SMURD заявиха, че девет от ранените при експлозията души са били транспортирани в различни спешни отделения в Букурещ.

Генерална дирекция "Полиция" в община Букурещ излезе с комюнике, в което съобщи, че е оказана помощ за евакуацията на граждани, които се намират в рисковата зона.

Полицията е ограничила периметъра около експлозията и е отклонила движението в засегнатия район на Букурещ.

Инспекторатът за извънредни ситуации на Букурещ-Илфов съобщи, че експлозията е засегнала и друг жилищен блок в близост, при който се наблюдават откъсвания на строителни елементи от фасадата на сградата.
(БТА)

 

