Възрастна жена пострада, гръмна газова бутилка в дома ѝ в Пловдив

Тя е с изгаряния по ръцете

17.10.2025 | 12:37 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Газова бутилка избухна в жилище в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". 

При инцидента е пострадала 73-годишна жена, която е с изгаряния на ръцете. В жилището не е имало последващо горене, посочиха от пожарата. На мястото е бил изпратен един екип.

Газовата бутилка е била използвана на терасата на жилището, което се намира на ул. "Богомил". Сигналът е получен след 7:00 часа сутринта.

От пожарната посочиха, че газовите бутилки, макар и предпочитани от възрастните хора заради по-ниската цена на енергията, крият сериозни рискове при неправилна употреба или лошо съхранение. 

