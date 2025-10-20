IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 92

Полицаи помогнаха на шофьор със здравословен проблем да стигне до болница

Мъж се е почувствал зле в района на ремонтите около Ихтиман

20.10.2025 | 16:45 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Полицаи от Ихтиман помогнаха на шофьор със здравословен проблем да стигне до болнично заведение, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София. 

Младши автоконтрольор Кирил Узунски и полицай Стоян Стоянов от Районно управление - Ихтиман се движили с патрулния автомобил по автомагистрала "Тракия". След като навлезли в участък с временна организация на движението, поради ремонтни дейности, до тях спрял шофьор и им съобщил, че на около километър има спряла кола и мъж, който се е подпрял на нея и изглежда, че има здравословен проблем.

Двамата полицаи стигнали до мъжа, който им казал, че крайниците му са изтръпнали и има болки в областта на сърцето. Полицейските служители предприели действия по транспортирането на мъжа до болнично заведение. Единият се качил да шофира, докато колегата му им осигурил коридор през задръстването със служебния автомобил.

Полицаи Узунски и Стоянов отвели мъжа до медиците от Спешния център в Ихтиман, след което продължили с изпълнението на служебните си задачи.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Ихтиман шофьор магистрала Тракия
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem