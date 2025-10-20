Полицаи помогнаха на шофьор със здравословен проблем да стигне до болница

Полицаи от Ихтиман помогнаха на шофьор със здравословен проблем да стигне до болнично заведение, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Младши автоконтрольор Кирил Узунски и полицай Стоян Стоянов от Районно управление - Ихтиман се движили с патрулния автомобил по автомагистрала "Тракия". След като навлезли в участък с временна организация на движението, поради ремонтни дейности, до тях спрял шофьор и им съобщил, че на около километър има спряла кола и мъж, който се е подпрял на нея и изглежда, че има здравословен проблем.

Двамата полицаи стигнали до мъжа, който им казал, че крайниците му са изтръпнали и има болки в областта на сърцето. Полицейските служители предприели действия по транспортирането на мъжа до болнично заведение. Единият се качил да шофира, докато колегата му им осигурил коридор през задръстването със служебния автомобил.

Полицаи Узунски и Стоянов отвели мъжа до медиците от Спешния център в Ихтиман, след което продължили с изпълнението на служебните си задачи.