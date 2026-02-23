УЗФ и СБУ връчват Годишните награди за образование по икономика в средните училища за 2025 г.

В Университета по застраховане и финанси (УЗФ) на 26.02.2026 г. от 11:00 часа ще се проведе тържествената церемония по връчване на Годишните награди за образование по икономика в средните училища за 2025 г.

Националният конкурс се организира за трета поредна година от УЗФ, Синдиката на българските учители (СБУ) и Националната асоциация на преподавателите по икономика (НАПИ).

Състезанието се проведе в периода 13.10.2025 г. - 31.01.2026 г. В него се включиха професионални гимназии с икономически специалности, профилирани гимназии и средни училища с изучаване на икономически дисциплини.

Целта на конкурса е да се отличат и получат признание за успехите си ученици, учители, директори и училища, показали високи резултати през годината, както и да се сподели и популяризира придобитият опит и представени иновации.

В състезанието взеха участие над 60 учители, ученици от 11 и 12 клас, директори и училища. Победителите в 4-те категории сe определят от Комисия, съставена от преподаватели, учители и експерти от УЗФ, СБУ и НАПИ, с председател доц. д-р Джеймс Йоловски от УЗФ. На победителите в конкурса ще бъдат връчени парични награди, плакети, грамоти, както и награди под формата на стипендии за обучение, осигурени от УЗФ.

В категория „Директор“ победителят ще получи парична награда в размер на 1000 евро, плакет и отстъпка от 20% при записване в магистърска или докторска програма на УЗФ.

В категория „Учители“ ще бъдат отличени трима учители. Те ще получат парични награди в размер на 500 евро, плакети и отстъпка от 20% при записване на магистърска или докторска програма в УЗФ.

В категорията „Ученици“ ще бъдат отличени трима ученици. Те ще получат 100% стипендия за обучение в бакалавърските програми на университета за първата година, плакети и грамоти.

В категория “Училище” ще бъде отличено едно училище за високи резултати и постижения. На церемонията ще присъстват представители на МОН, началници на регионалните управления на образованието, учители, директори, ученици, преподаватели, експерти.

Третият национален конкурс за Годишните награди за образование по икономика в средните училища за 2025 г. се организира с подкрепата на А1, генерален спонсор, „Асарел-Медет“ АД, „ДПМ Металс“ и „Геотехмин“ ООД, основни спонсори.

Медийни партньори на събитието са БТА, Bloomberg TV Bulgaria, Investor.bg, Dnes.bg, Az-jenata и в. „Учителско дело“.