IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 60

Пеевски: На тези избори - ДПС, ДПС, ДПС, това е истината

Форумът прие решение за самостоятелно явяване на ДПС на изборите

23.02.2026 | 13:15 ч. 17
Пеевски: На тези избори - ДПС, ДПС, ДПС, това е истината

Днес сме заедно, както винаги е трябвало да бъде. Нашето семейство е цяло! На тези избори - ДПС, ДПС, ДПС - това е истината. За да можем да помагаме на хората, трябва да сме заедно всички!

С тези думи лидерът на ДПС Делян Пеевски откри заседанието на Централния съвет на ДПС за подготовка на партията за явяване на предсрочните парламентарни избори, които ще се проведат на 19 април.

Свързани статии

Форумът прие решение за самостоятелно явяване на ДПС на изборите, избра централен предизборен щаб и определи критерии и процедури за номиниране на кандидати за народни представители.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ДПС-Ново начало Делян Пеевски предсрочни избори
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem