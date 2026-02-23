Клисурски увери, че ще има индексация на заплатите с 5%

Служебният министър на финансите Георги Клисурски даде брифинг, на който каза, че в рамките на няколко дни ще се разбере кога ще бъде внесен втория удължителен бюджет в НС.

“Уверявам ви, че 5% индексация на заплатите на работещите в държавния сектор остава”, категоричен беше Клисурски.

“Много от ведомствата, министерствата и общините все още не са увеличили заплатите с тези 5%, въпреки че този ръст влиза в сила със задна дата от 1 януари. Призовавам всички ръководители да го направят”, добави служебният министър на финансите.

Клисурски не посочи колко ще струва предсрочният вот. План-сметката трябва да бъде приета на днешното заседание на Министерския съвет.

Министърът декларира ангажимента на служебния кабинет по отношение на въвеждането на еврото. Той е на мнение, че процесът не трябва да бъде свързан със спекулативно увеличение на цените. “Няма да го допуснем”, увери служебният финансов министър и благодари на всички институции, които от месеци работят по въпроса.

“От вас ще изискваме ефективни и правилни действия. Очакваме проверките да продължат с пълна сила не само като количество, но и като качество. Проверките и глобите трябва да са прецизни там, където има проблем, а не да се тормозят търговци ненужно”, каза Клисурски.

Той увери, че служебното правителство ще работи с регулаторите, за да бъде процесът по въвеждане на еврото успешен за всички.